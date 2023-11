Eventi astronomici novembre 2023: le date da non perdere

Eventi astronomici novembre 2023: quali sono i più interessanti da non perdere assolutamente questo mese? Di seguito una guida per gli appassionati di astronomia.

Eventi astronomici novembre 2023: sono svariati gli spettacoli celesti da non perdere questo mese. Ecco di seguito un’utile guida per tutti gli appassionati di stelle, pianeti e costellazioni.

Eventi astronomici novembre 2023: un mese “magico”

Il mese di novembre si preannuncia pieno di eventi da non perdere. Sia per quanto riguarda l’arte e la cultura, che per gli appuntamenti gastronomici, ma anche per tutti coloro che sono interessati all’astronomia.

Novembre inizia infatti nel segno delle Tauridi Meridionali, seguite poi verso metà mese dalle Tauridi Settentrionali. Successivamente, le Leonidi, con cui si toccherà il picco massimo di luce ed intensità. Da tenere in considerazione anche la galassia di Andromeda e quella del Triangolo.

Nel cielo sarà anche possibile ammirare ad est le costellazioni di Orione e dei suoi fedeli Cani, Sirio in quello Maggiore e Procione in quello Minore.

Eventi astronomici novembre 2023: le date da ricordare

Di seguito tutti gli eventi astronomici di novembre 2023: