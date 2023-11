“Le Vie dei Tesori”, è l’ultimo weekend a Catania: cosa visitare in città

"Le vie dei tesori" propone un ricco programma ai cittadini ed ai turisti che visitano Catania: ecco dove andare questo fine settimana.

Per il sesto anno consecutivo, il festival “Le Vie dei Tesori” è tornato a Catania per 5 weekend, proponendo un ricco programma ai cittadini ed ai turisti. La nuova edizione è iniziata sabato 7 ottobre e, dunque, il 5 novembre sarà l’ultimo giorno disponibile per approfittare dell’iniziativa ammirando luoghi conosciuti, ma anche alcuni solitamente chiusi al pubblico.

Catania: cosa visitare in occasione de “Le Vie dei Tesori”

Di seguito un elenco dei luoghi più interessanti da visitare a Catania in occasione dell’ultimo fine settimana disponibile dell’evento:

Chiesa di Santa Maria di Gesù;

Cappella Bonajuto;

Castello Ursino;

Chiesa di San Nicolò l’Arena (camminamento);

Cripta di Sant’Euplio;

EGA Calzaturificio;

Fondazione Kalòs;

Grotta Amenano – Agorò Ostello;

Istituto dei Ciechi Ardizzone Gioeni;

Museo vincenzo Bellini;

Palazzo Asmundo di Gisira;

Palazzo degli Elefanti;

Palazzo della Cultura;

Palazzo Libertini-Scuderi;

Polo tattile multimediale;

Santuario di Santa Maria dell’Aiuto;

Terme dell’indirizzo.

Per ulteriori informazioni, si invitano gli interessati a visitare il sito online di “Le Vie dei Tesori”.