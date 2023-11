Meteo Sicilia, persiste il caldo: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: novembre è già iniziato, ma il fresco è ancora lontano. Persistono, infatti, temperature quasi estive: di seguito le previsioni per il weekend.

Meteo Sicilia: il mese di novembre è iniziato, ma invece di portare un’aria già natalizia continua a proporre temperature quasi estive. Di seguito le previsioni per il primo weekend del mese.

Meteo Sicilia: le previsioni per venerdì 3

Per oggi, venerdì 3 novembre, le temperature si manterranno sopra i 20 gradi in tutta l’Isola. In particolare, le città più calde che per poco non raggiungeranno i 30 gradi sono Catania e Siracusa, con 28 gradi ma nubi sparse. Segue Palermo, con 26 gradi: il caldo non vuole abbandonare la Sicilia e l’autunno, nonostante sia già novembre, fatica ad arrivare.

Si scende al di sotto di 20 gradi ad Enna, dov’è attesa una massima di 19. La minima sarà invece di 10 gradi e, anche qui, ci saranno nubi sparse.

Meteo Sicilia: le previsioni per sabato 4

Sabato 4 novembre non sarà da meno rispetto alle temperature di venerdì: ancora caldo, tranne ad Enna dove la temperatura massima arriverà solo a 15 gradi. Ce ne saranno invece 24 a Catania e Siracusa. A Palermo si scenderà a 22, ad Agrigento e Trapani 21.

Il cielo sarà poco nuvoloso a Caltanissetta, Messina, Ragusa e Siracusa. Ci saranno nubi sparse a Trapani, Palermo ed Agrigento. Cielo sereno invece a Catania ed Enna. Niente pioggia in vista: per chi non deve studiare per gli esami universitari, può essere un’ottima occasione per uscire fuori questo weekend e fare qualche attività all’aperto.

Meteo Sicilia: le previsioni per domenica 5

Anche domenica 5 persisteranno temperature per niente autunnali. Cielo sereno a Palermo e Trapani, mentre sono previste nuvole nel resto dell’Isola.

26 gradi a Siracusa; 25 a Catania, Agrigento e Palermo. Pioggia prevista ad Enna, ma nel resto dell’Isola le probabilità di precipitazione sono basse. Potrebbe, dunque, essere un’idea approfittare del giorno libero per recarsi presso un museo, in quanto anche per questa prima domenica del mese persisterà l’iniziativa “Domenica al Museo“, che permette ai visitatori di non pagare il costo del biglietto di ingresso.