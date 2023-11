Catania, nuova aggressione ad autista Amts: minacciato con un coltello

Autista Amts picchiato e minacciato con un coltello a Catania: l'uomo si recato in pronto soccorso e ha subito denunciato l'accaduto.

Nella mattinata di ieri, presso via Cristoforo Colombo, ha avuto luogo l’ennesima aggressione ad un conducente di un bus di linea. L’uomo è stato minacciato con un coltello e poi percosso, poiché un passeggero pretendeva di poter scendere in qualsiasi momento e dove voleva. Il conducente, a seguito dell’aggressione, si è recato al pronto soccorso e successivamente ha denunciato l’accaduto.

“Gli episodi di ordinaria follia ai danni di personale dell’Amts si moltiplicano in modo inquietante per i lavoratori dell’Azienda, per gli utenti, per i cittadini. Crediamo quindi che la questione meriti approfondimento al prossimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Facciamo appello, in tal senso, al prefetto” hanno dichiarato i segretari di Uil e Uil Trasporti Catania, Enza Meli, Salvo Bonaventura e Michele Bonvegna.

“Esprimiamo solidarietà alla vittima cui assicuriamo anche assistenza sindacale e legale come abbiamo già fatto in passato ai molti, troppi, lavoratori di Amts presi assurdamente e brutalmente di mira da passeggeri e automobilisti – hanno poi proseguito i segretari -. Questi episodi accrescono il senso di insicurezza, che è fortemente diffuso tra i catanesi, e meritano risposte adeguate da tutti”.