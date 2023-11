Etna Comics 2024, abbonamenti scontati al Day Zero: i prezzi

Gli organizzatori di Etna Comics hanno annunciato la vendita di abbonamenti a prezzo scontato in occasione del Day Zero.

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’avvio ufficiale dell’Etna Comics, il tradizionale Day Zero svolto ogni anno nel corso della stagione fredda è in arrivo. Infatti, come annunciato dagli organizzatori della Fiera del Fumetto di Catania, il Day Zero dell’Etna Comics 2024 si svolgerà sabato 2 e domenica 3 dicembre al centro commerciale “Porte di Catania”.

Tuttavia, un’ottima notizia è in arrivo per gli appassionati del genere e per coloro i quali sono interessati a partecipare all’Etna Comics, che si svolgerà dal 6 al 9 giugno 2024 al Centro Fieristico “Le Ciminiere”. Infatti, gli organizzatori della Fiera hanno reso noto che in occasione del Day Zero sarà possibile acquistare gli abbonamenti per Etna Comics 2024 a prezzo scontato, pagando 35 euro al posto di 50.

Coloro i quali saranno interessati alla promozione potranno usufruirne al centro commerciale che ospita l’evento delle due giornate, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Una volta esauriti gli abbonamenti scontati disponibili, il prezzo tornerà ad essere 50 euro, mentre per la singola giornata l’ingresso al festival costerà 15 euro. Infine, si ricorda che l’accesso al Day Zero sarà totalmente gratuito.