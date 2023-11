Eventi Catania: cosa fare nel weekend, tra sagre e festival

Eventi Catania: dubbi su cosa fare questo fine settimana? Di seguito alcune interessanti proposte, ma non solo: anche la lista dei film da guardare al cinema.

Eventi Catania: nessuna idea su cosa fare questo fine settimana dell’11 e 12 novembre 2023? Di seguito alcune delle proposte da parte della redazione di LiveUnict sui migliori da seguire nel weekend; inoltre, per chi preferisce rilassarsi guardando un bel film, anche la lista delle nuove uscite al cinema.

Eventi Catania: le sagre da non perdere

A partire dal 10 e fino al 12 novembre 2023, arriva a Pedara l’appuntamento con la “Sagra del fungo, delle mele e delle castagne dell’Etna“. Si tratta di un’ottima occasione per stare all’aria aperta e godere del gustoso street food siciliano, accompagnato da musica, spettacoli, artigianato, tour guidati per il paese, show cooking e, per i più piccoli, un’area luna park. L’ingresso è libero.

Da domenica 12, invece, a Ragalna sarà ospitata la “Sagra della Salsiccia, caliceddi e vino“, un evento gastronomico che celebra la tradizione culinaria e vinicola della regione Sicilia, presentando vari prodotti tipici locali e salsicce preparate con ingredienti locali e ricette tradizionali.

Eventi Catania: il Cinema Film Fest

Dal 12 al 19 novembre 2023, si svolgerà a Catania la dodicesima edizione del Catania Film Fest, con la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali. Nello specifico, da domenica 12 fino al 14 novembre, la preview del festival si svolgerà presso il Cinema King di via Antonio de Curtis: un’ottima passione per gli appassionati di cinema.

Eventi Catania: i film al cinema