Eventi Catania: non sapete come trascorrere questo fine settimana di metà settembre, segnato dal passaggio di stagione e dall’arrivo dell’autunno? Ecco una selezione di eventi imperdibili a Catania, che spaziano dallo spettacolo alla musica, per un weekend ricco di intrattenimento.

Eventi Catania: grande evento in Galleria

A Catania arrivano giorni festa tra ospiti speciali, sorprese per i più piccoli e artisti dal vivo con in super concorso a premi, tutto organizzato presso il Centro commerciale Porte di Catania, il quale ogni domenica, da settembre fino a dicembre, ha in serbo diverse sorprese per i visitatori.

Per domenica 22 settembre sono previsti gli youtuber LorenzlST, Roby e Jenny, i quali accoglieranno dal vivo la community tra i segreti di Minecraft ed entusiasmanti sorprese.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti, per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale del centro commerciale e sui profili social per eventuali aggiornanti su orari e cambi.

Eventi Catania: pomeriggio Boomer

Sabato 21 Settembre presso Piazza Federico di Svevia dalle 19 fino alle 24 si terrà “Pomerggio Boomer”, un evento musicale totalmente gratuito, dedicato ai cittadini e ai turisti, il quale prenderà vita con il retroscena del bellissimo Castel Ursino. L’evento è volto a salutare l’estate 2024. Si alterneranno alla consolle i DJ che hanno fatto la storia della musica a Catania negli anni ottanta e negli anni novanta. L’evento nasce come occasione per celebrare la musica che ha segnato un’epoca, offrendo un viaggio nostalgico agli abitanti e visitatori della città.

‘Etna Sea Race’ a Riposto

Domenica 22 settembre 2024, salperà, per il 17esimo anno consecutivo, dal porto dell’Etna Marina di Riposto, la XVII edizione dell’Etna Sea Race. Si tratta di una veleggiata costiera, il quale avrà come partenza Riposto per poi arrivare verso Taormina. La veleggiata è riservata a tutte le imbarcazioni a vela, raggruppate nelle diverse categorie metriche, fino a 8mt, da 8 a 10 mt, da 10 a 12 mt e oltre i 12 mt. L’evento è organizzato dalla Lega Navale di Riposto, con il patrocinio del Comune.

Gli equipaggi si raduneranno, domenica alle ore 10:30, presso il molo centrale del porto di Riposto, per il briefing, per poi salpare alle 11:30, dopo tutte le procedure di partenza. La cerimonia di premiazione è fissata per le 19:30.