Il 14 ottobre, il San Domenico Palace di Taormina, un prestigioso hotel Four Seasons, ospiterà il Gran Galà d’Autunno, un evento di beneficenza di grande rilevanza. Questo prestigioso gala, che torna per il secondo anno consecutivo, è stato organizzato con l’intento di raccogliere fondi per l‘associazione “Il Faro”, dedicata al supporto delle famiglie con bambini con disabilità. L’iniziativa, presentata eccezionalmente da Giovanni Cacioppo, è il frutto della generosità e dell’impegno degli chef siciliani che desiderano contribuire alla solidarietà sull’isola.

L’atteso evento stellato

L’evento sarà ospitato nella splendida Sala Chiesa del San Domenico Palace, un luogo che rappresenta un simbolo dell’ospitalità e della storia di Taormina. Per questa edizione, il direttore Lorenzo Maraviglia e l’executive chef Massimo Mantarro accoglieranno sette rinomati chef siciliani, ognuno dei quali presenterà un piatto speciale per la serata. Il menu sarà preparato grazie alla collaborazione di prestigiosi sponsor del Gran Galà d’Autunno.

I lotti in vendita

Il Gran Galà d’Autunno è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana e beneficia del supporto di numerosi sponsor privati. Durante la cena, che inizierà alle 20 e prevede un menu di cinque portate, si svolgerà anche un’asta di beneficenza. Tra i lotti in vendita figurano tre soggiorni di due notti in Four Seasons Hotels & Resorts, bottiglie di pregio, un’esperienza personalizzata in cantina con sommelier, un’escursione in barca e un accessorio firmato Dolce & Gabbana. Inoltre, il Chiostro Antico ospiterà opere d’arte donate da nove artisti, in vendita durante la cena per raccogliere ulteriori fondi per l’Associazione “Il Faro”.

Gli chef stellati e le loro portate

Tra i protagonisti della serata ci saranno chef di fama internazionale: Massimo Mantarro, del ristorante Principe Cerami, insignito di una Stella Michelin; Alessandro Ingiulla, del Sapio Restaurant di Catania, anch’esso con una Stella Michelin; Pino Cuttaia, del ristorante La Madia di Licata, che vanta due Stelle Michelin; Carmelo Trentacosti, del Mec Restaurant di Palermo, con una Stella Michelin; e Luca Miuccio, del ristorante Batù al Grand Hotel San Pietro di Taormina. Per la prima volta, parteciperanno anche Vincenzo Abagnale, executive pastry chef del Principe Cerami, e Nicolas Lambert, senior executive pastry chef dei Four Seasons Hotel di Dubai, Jumeirah Beach e Difc.