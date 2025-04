Cosa fare il 25 aprile a Catania: Il 25 aprile, anniversario della Liberazione d’Italia, è una data ricca di significato e di iniziative in tutta la penisola. A Catania, la ricorrenza si trasforma in un’occasione per celebrare la memoria, la cultura e la musica attraverso una serie di eventi che coinvolgono cittadini, famiglie, turisti e attivisti. Se ti stai chiedendo cosa fare il 25 aprile a Catania, ecco alcune proposte da non perdere: tra musica, eventi e musei gratis.

Cosa fare il 25 aprile a Catania: Corteo Antifascista e Festa della Liberazione al Fortino

L’associazione culturale Gammazita invita la cittadinanza a partecipare a una giornata di riflessione e impegno civile nel cuore del centro storico, nel quartiere del Castello Ursino. La giornata inizia alle 9.30 in piazza Palestro (Fortino), con il Corteo Cittadino Antifascista promosso insieme ad Anpi Catania. A seguire, in piazza Federico di Svevia si terranno anche attività per bambini, letture partigiane, uno spettacolo teatrale e un concertone finale, con artisti come Giama and the Soldiers of Peace e KandiraKi. Tutte le attività proposte sono gratuite, con contributo libero per gli artisti.

Cosa fare il 25 aprile a Catania: LIBERTÀ ai Mercati Generali

Dalle 13.00, i Mercati Generali ospitano “LIBERTÀ”, un evento musicale e culturale all’insegna della festa. Sul palco si alterneranno artisti come Pellegrino & Zodyaco, Turbojazz, Feminine, Fransuà, Pahor e altri DJ. Sarà possibile gustare specialità locali grazie alla presenza di Frumento, food partner ufficiale, oppure portare il proprio picnic (bevande escluse).

Musei aperti gratuitamente a Catania e provincia

Anche l’arte e la cultura partecipano alle celebrazioni del 25 aprile. Diversi musei regionali di Catania e dintorni apriranno gratuitamente le loro porte. Tra questi, il Museo dello Sbarco in Sicilia 1943, il Castello Ursino, e il Parco Archeologico della Valle dell’Aci. Un’opportunità unica per scoprire i luoghi carichi di storia e identità locale del capoluogo etneo.