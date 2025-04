Sabato 26 e domenica 27 aprile, il Centro Teatrale Fabbricateatro (via Caronda, 82) ospiterà “Una relazione accademica”, il nuovo spettacolo teatrale di Elio Gimbo, ispirato al celebre racconto di Franz Kafka.

La trama dello spettacolo

La trama ruota attorno alla figura misteriosa di Pietro il Rosso, una scimmia che, dopo essere stata catturata, impara a comportarsi come un essere umano nel tentativo di ottenere quella che sembra essere la libertà. Tuttavia, quella che inizialmente sembra una conquista, si rivela forse essere una nuova forma di prigionia, mettendo in discussione il vero significato della libertà. Scritto da Kafka nel 1917, questo racconto continua a stupire e affascinare per la sua profondità simbolica e per l’incredibile attualità dei suoi temi, che risuonano ancora oggi con grande forza.

Info e prezzi

Con “Una relazione accademica”, Elio Gimbo rende omaggio al genio di Kafka, esplorando i temi universali della libertà, dell’identità e della trasformazione. Lo spettacolo, ricco di intensità e provocazioni, invita il pubblico a riflettere su concetti complessi e a interrogarsi sulla condizione umana, rivelando la drammaticità di ogni tentativo di cambiamento. Un’esperienza teatrale che promette di essere coinvolgente e di stimolare profonde riflessioni. I biglietti sono disponibili al prezzo di 10 euro per l’ingresso intero, mentre gli studenti potranno acquistarlo a 5 euro.