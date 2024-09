Venerdì 4 ottobre, a partire dalle ore 20, il Monastero dei Benedettini di Catania ospiterà l’atteso contest musicale “Disummer 2024”, un evento che celebra la creatività e il talento emergente nel panorama musicale e fotografico. La manifestazione si svolgerà in un ambiente suggestivo e ricco di storia, offrendo una serata di grande coinvolgimento e spettacolo.

Disummer 2024, in cosa consiste

Quest’anno, “Disummer 2024” propone una combinazione avvincente di musica e fotografia. Il contest musicale vedrà esibirsi band studentesche provenienti da diverse realtà accademiche. Ogni formazione musicale dovrà essere composta da almeno due membri, di cui uno deve essere iscritto a un corso di studi dell’Università di Catania, dell’Accademia di Belle Arti o del Conservatorio Vincenzo Bellini. Le band devono essere costituite prima dell’evento e saranno giudicate da una giuria tecnica che selezionerà le performance più originali e coinvolgenti. Questo contest offre una piattaforma preziosa per gli studenti di mostrare il loro talento e le loro abilità musicali.

Contest fotografico

Parallelamente, il “Disummer 2024” ospiterà anche un contest fotografico, che aggiunge una dimensione visiva all’evento. I partecipanti potranno presentare fotografie suddivise in varie categorie: landscape (paesaggio), people (persone), street (strada), black and white (bianco e nero), H2O (acqua), e social (sociale). I concorrenti sono invitati a esplorare e presentare le loro opere in una o più categorie, con la possibilità di vincere in più di una sezione. Le fotografie potranno essere valutate e premiate in diverse categorie, e le stesse immagini possono risultare vincitrici in categorie differenti, offrendo così una maggiore opportunità di riconoscimento.

L’ingresso all’evento è gratuito, permettendo a un vasto pubblico di partecipare e sostenere i talenti emergenti senza alcun costo. Questo aspetto rende “Disummer 2024” un’occasione accessibile e inclusiva per tutti gli appassionati di musica e fotografia, offrendo loro la possibilità di vivere una serata di arte e cultura.

Non perdere l’opportunità di assistere a performance musicali di alto livello e di scoprire le immagini più suggestive e significative del contest fotografico. Un evento che promette di essere una celebrazione vibrante e stimolante della creatività studentesca e artistica.

Quindi se sei uno studente catanese non perdere questo evento, unico nel suo genere in cui potrai mettere alla prova il tuo talento!