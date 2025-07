Oggi, lunedì 21 luglio alle 10:30, in Piazza Mazzini all’angolo con via Auteri, su iniziativa del Comitato dei Festeggiamenti Agatini, il presidente dell’Associazione Basaltika, Oriana Tabacco, insieme al sindaco di Catania Enrico Trantino e al presidente del Comitato Festa di Sant’Agata Carmelo Grasso, ha dato il via all’affissione dei manifesti “icònA Agata”.

Le opere realizzate ed esposte

I manifesti esposti sono stati realizzati da nove artisti siciliani di fama internazionale, chiamati da Basaltika a partecipare alla campagna di sensibilizzazione “CATANIA È CASA”, promossa lo scorso anno dal Comune di Catania. Gli artisti, ognuno con il proprio stile unico, hanno interpretato l’immagine iconica del busto reliquiario di Sant’Agata. Tra loro ci sono: Giovanna Brogna Sonnino, Giorgio Distefano, Alice Grassi, Giuseppe Livio, Santo Pappalardo, Maurizio Pometti, Cetty Previtera, Filippa Santangelo e Alice Valenti. L’obiettivo è quello di promuovere il rispetto del decoro urbano anche nelle aree più soggette al degrado.

Ogni opera, graficamente impaginata con i colori simbolo della città di Catania, sarà trasformata in una sorta di edicola votiva moderna e installata in 18 punti diversi della città, comprese le zone dove si sono verificati abbandoni irregolari di rifiuti. La scelta delle location è stata curata e coordinata dal comitato scientifico di Basaltika, presieduto da Oriana Tabacco, con la collaborazione delle autrici contemporanee Samantha Torrisi e Carmen Cardillo.