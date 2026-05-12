La Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, attraverso il Gruppo Pronto Intervento, ha condotto un’operazione straordinaria di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi in una delle aree maggiormente frequentate della movida cittadina, applicando le disposizioni previste dalla nuova normativa sulla seconda recidiva introdotta con la conversione in legge del Decreto Sicurezza.

L’attività di controllo ha inoltre portato alla verbalizzazione di 11 parcheggiatori abusivi, alla contestazione di 31 violazioni al Codice della Strada, all’esecuzione di 4 fermi amministrativi e di 3 sequestri amministrativi, con sanzioni elevate per un importo complessivo superiore a 20 mila euro.

Nel corso di un’attività di appostamento, gli agenti hanno sorpreso un parcheggiatore abusivo di nazionalità marocchina mentre occultava i proventi dell’attività illecita all’interno di un contenitore per rifiuti. A seguito del controllo sono stati rinvenuti e sequestrati 100,60 euro, somma ritenuta particolarmente significativa dalla Polizia Locale, considerato che normalmente i sequestri effettuati nei confronti di singoli soggetti si limitano a poche monete. L’importo accertato evidenzia invece un rilevante profitto derivante dall’attività abusiva.

Nel corso della medesima operazione, il totale complessivo delle somme sequestrate ai fini della confisca ha raggiunto 131,50 euro.

Nel corso dei controlli è stato inoltre rintracciato e denunciato un soggetto per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Catania.