Giornata di disagi per i residenti di diverse aree a nord di Catania. La Sidra ha comunicato che, a causa di un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un’elettropompa presso i propri impianti, è in corso una sospensione dell’erogazione idrica che si protrarrà per gran parte della giornata di oggi, 12 maggio.
L’intervento è iniziato alle ore 10:00 e, secondo le previsioni dell’azienda, si concluderà intorno alle 18:00. In questo arco di tempo, nelle zone interessate si verificheranno fenomeni di bassa pressione o la totale assenza di acqua.
Le zone interessate dal disservizio
Il guasto e i relativi lavori di riparazione coinvolgono porzioni di territorio di tre comuni diversi. Ecco nel dettaglio le vie colpite:
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Comune di Gravina di Catania: via Gramsci (parte bassa), via Fratelli Bandiera, via Etnea, via San Paolo, via Coviello, via Carrubella, via Oberdan, via Sanfilippo, via Fasano (solo al civico 20) e tutte le traverse limitrofe.
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Comune di Catania: via Galermo (parte alta), via Sebastiano Catania (parte alta), via Como, via Pavia, via Brescia, zona Barriera e traverse limitrofe.
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Comune di Misterbianco: via Poggio Lupo, via del Mandorlo (limitatamente ad alcuni civici), via Della Zagara e zona Belsito.
Ripristino del servizio
Sidra rassicura gli utenti informando che la normalizzazione del servizio idrico è prevista per la serata odierna, una volta concluse le operazioni di sostituzione dell’apparecchiatura e ripristinata la piena pressione nelle condotte.
Si consiglia ai residenti delle aree indicate di limitare il consumo di acqua durante le ore di intervento e di prestare attenzione al riavvio del servizio, poiché potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità legati allo svuotamento dei tubi.