Eventi Catania: In una Catania che d’estate si accende di musica, creatività e riflessione, c’è spazio anche per chi vuole vivere la città in modo diverso. Per i giovani universitari, questa ultima settimana di luglio si rivela un’occasione imperdibile per connettersi con ciò che davvero conta: l’ambiente, le persone, le idee, il territorio.

Che tu sia un tipo da concerti o un amante delle pedalate urbane, appassionato di scienza, arte, o semplicemente a caccia di esperienze autentiche senza spendere nulla, Catania questa settimana pullula di eventi.

Eventi Catania: Inizia “Ciak… si Scienza!”, quando il cinema parla al cuore e alla mente

Si apre il 25 luglio, nel cortile della Città della Scienza dell’Università di Catania, la quinta edizione della rassegna Ciak… si Scienza!. Una serie di proiezioni gratuite che mescolano emozione e ragione, cinema e divulgazione. Ogni film è introdotto da esperti, che aiutano a decodificare i temi scientifici affrontati sul grande schermo: dai dilemmi ambientali all’intelligenza artificiale, dalla salute alla resilienza umana.

Il cinema, da sempre, è uno degli strumenti più efficaci per avvicinare il grande pubblico a temi complessi. Ciak… si Scienza! non è una semplice rassegna cinematografica, ma un vero e proprio esperimento culturale che coniuga arte e divulgazione scientifica.

Il contesto in cui si svolge, il cortile della Città della Scienza (polo didattico e culturale dell’Università di Catania), rende l’esperienza ancora più significativa: uno spazio universitario che si apre alla città, coinvolgendo giovani e studenti in modo informale ma stimolante.

Il valore aggiunto della rassegna è la presenza di esperti che introducono ogni film e guidano la discussione: non solo professori, ma anche divulgatori e ricercatori. L’obiettivo è duplice: smontare i miti e le bufale scientifiche e avvicinare i giovani al pensiero critico, in un’epoca in cui il digitale spesso semplifica e distorce.

In edizioni passate, Ciak… si Scienza! ha proiettato film come Interstellar, The Martian o documentari su cambiamento climatico, medicina e robotica. Un modo efficace per trattare argomenti come bioetica, ecologia e AI in modo accessibile ma profondo.

Una proposta intelligente, pensata per chi vuole arricchirsi culturalmente anche fuori dall’aula universitaria, e magari riflettere sulle grandi sfide del nostro tempo con uno spritz di pop e tanta sostanza.

Eventi Catania: Arte, fotografia e storia, le mostre gratuite in città

Catania si veste d’arte in questi giorni, e per chi ama esplorare visioni e linguaggi diversi, le mostre gratuite sono un invito aperto a lasciarsi ispirare:

“Romanzo italiano” , alla Galleria d’Arte Moderna, propone un viaggio fotografico nei riti nuziali italiani. Un’occasione per riflettere su cultura e identità attraverso immagini potenti, accompagnate da musica evocativa, è una mostra che usa la lente della fotografia per raccontare i riti nuziali italiani del Novecento. Un viaggio visivo tra storia sociale e immaginario collettivo, arricchito da contributi sonori e narrazioni fotografiche. È perfetta per chi studia sociologia, storia dell’arte o comunicazione, ma anche per chi ama le storie vere, raccontate senza filtri.

, alla Galleria d’Arte Moderna, propone un viaggio fotografico nei riti nuziali italiani. Un’occasione per riflettere su cultura e identità attraverso immagini potenti, accompagnate da musica evocativa, è una mostra che usa la lente della fotografia per raccontare i riti nuziali italiani del Novecento. Un viaggio visivo tra storia sociale e immaginario collettivo, arricchito da contributi sonori e narrazioni fotografiche. È perfetta per chi studia sociologia, storia dell’arte o comunicazione, ma anche per chi ama le storie vere, raccontate senza filtri. “Ultrasky” esplora invece la potenza del colore blu, in particolare il blu egizio, un colore che ha attraversato millenni e continua a incantare, uno dei pigmenti più antichi creati dall’uomo, si terrà al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane. Questa mostra è un esempio di come arte, chimica e storia possano fondersi in un’esperienza multisensoriale. Scoprirai perché il blu era simbolo di divinità, come si otteneva con tecniche millenarie, e cosa racconta del nostro rapporto con il cielo, il mare e l’infinito.

“Ritorno in camera oscura” è un progetto più intimo e artigianale, che propone un ritorno alle origini della fotografia analogica. Oggi che tutto è digitale, vedere immagini nate in una camera oscura, con processi lenti e manuali, ha un fascino speciale. È un’ode alla pazienza, alla luce e alla materia. Una mostra meravigliosa da non perdere, affrettati domani è l’ultimo giorno per poter visitare e conoscere tale progetto sensoriale nella splendida Valverde.

Molte di queste mostre sono allestite in edifici storici di Catania (palazzi, monasteri, musei universitari), che da soli valgono la visita. Portarsi dietro un taccuino o una macchina fotografica può rendere l’esperienza ancora più immersiva. Tre esperienze gratuite, tutte da vivere con lentezza, come antidoto al rumore del quotidiano.

Pedalata per la Pace: 10 km di memoria, comunità e movimento

Il cuore della settimana batte forte sabato sera. Alle 19:00, in Piazza Duomo, prende il via una passeggiata in bicicletta per la pace, organizzata da FIAB Catania – MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. in collaborazione con EMERGENCY. Il messaggio è chiaro: muoversi consapevolmente in città, unendo ecologia, salute e memoria storica.

Il percorso, di circa 10 km, tocca punti strategici legati alla storia della guerra e della pace, diventando una sorta di mappa emozionale urbana. Il fatto che sia organizzata in collaborazione con Emergency aggiunge un ulteriore valore: significa attenzione alle crisi umanitarie, alla difesa dei diritti civili, alla nonviolenza.

Partecipare a questa pedalata significa anche far parte di una comunità di giovani e adulti che scelgono la bici come mezzo di cambiamento, in un mondo sempre più segnato dal traffico e dall’apatia urbana.

Non è solo un evento sportivo. È un modo per vivere la città insieme, in modo attivo, sostenibile, riflessivo. Perché pedalare può essere anche un atto politico, sociale, ecologico. Ed è ancora più bello se lo si fa con coetanei, condividendo il desiderio di costruire un futuro più giusto. Non è una corsa ciclistica e neanche una semplice scampagnata. La Passeggiata in bicicletta per la Pace è un evento simbolico e sociale, eventi simili in altre città italiane hanno contribuito a far istituire piste ciclabili permanenti, aree pedonali e iniziative green. È anche un modo per riscoprire Catania da una prospettiva diversa: lenta, attenta, condivisa.

Dalle bici al rock: notte libera alle Capannine

Quando le ruote smettono di girare, cominciano le chitarre. Alle 23:00, sempre sabato 26, il lido Le Capannine ospita “Rock Revolution”, una serata live a ingresso gratuito. Un palco aperto alla potenza del rock, ma anche alla voglia di libertà, di energia condivisa, di ballare e cantare sotto il cielo di luglio, una serata che promette energia, ritmo e spirito libero.

Il rock, storicamente, è stato un genere che ha dato voce a chi voleva cambiare le regole, rompere gli schemi, esprimere rabbia o passione. Partecipare a una serata come questa, sul mare, con altri giovani, è un modo per liberarsi delle pressioni accademiche, vivere la notte con leggerezza e riscoprire la bellezza dell’incontro spontaneo.

Le Capannine è una location simbolo della movida estiva catanese. In passato ha ospitato eventi come One Day Music Festival, DJ set internazionali e jam session con artisti emergenti. La serata “Rock Revolution” fa parte di una programmazione estiva che valorizza artisti locali e indipendenti.