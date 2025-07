Meteo Sicilia: dopo diversi giorni di caldo intenso, con temperature che avevano superato i 40 gradi, finalmente in Sicilia si torna a respirare un po’, le massime infatti non superano più i 31 gradi. Di seguito e nel dettaglio tutte le previsioni meteo dell’isola per le giornate di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 luglio.

Meteo Sicilia, lunedì 28 luglio

La giornata di oggi, lunedì 28 luglio, sarà caratterizzata dall‘alta pressione su tutta la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. L’intero giorno presenterà delle condizioni generali di bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Nello specifico sul litorale tirrenico la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico, sul litorale meridionale, sull’Appennino e nelle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Le temperature massime saranno comprese tra i 27 gradi (nella città di Trapani) e i 35 gradi (a Siracusa). Le temperature minime saranno comprese tra i 15 gradi di Enna e i 25 gradi di Palermo.

Meteo Sicilia, martedì 29 luglio

Nella giornata di martedì 29 luglio, l’alta pressione si rafforza ulteriormente e determina tempo assolato, con qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico, sul litorale tirrenico si registra una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale ionico e nelle zone interne la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali.

Le temperature massime saranno comprese tra i 23 gradi (a Enna) e i 32 gradi (a Catania). Le temperature minime saranno comprese tra i 17 gradi (a Caltanissetta) e i 24 gradi (a Messina e a Palermo).

Meteo Sicilia, mercoledì 30 luglio

Nella giornata di mercoledì, 30 luglio, la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità e cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, su litorale tirrenico e sul litorale ionico ci saranno nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale si registreranno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento in serata; nelle zone interne si registrerà la presenza di cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Le temperature massime saranno comprese tra i 25 gradi e i 30 gradi (a Siracusa) e i 31 gradi (a Catania). Le temperature minime saranno comprese tra i 15 e i 16 gradi (a Enna e a Caltanissetta) e i 24 gradi (a Palermo).