Domenica 10 agosto alle ore 21:00, Villa Bellini a Catania ospiterà il live di Brunori Sas, pronto a presentare al pubblico catanese e a tutti i suoi fan: “L’Albero delle Noci – Tour Estate”. L’artista porterà sul palco i brani del suo ultimo progetto discografico insieme ai più grandi successi che hanno segnato la sua carriera. I biglietti, con prezzi a partire da 46 euro, sono disponibili su TicketOne.

Il concerto live di Catania

Brunori Sas, uno degli artisti più amati e apprezzati nel panorama cantautorale italiano contemporaneo, è tra i protagonisti della rassegna musicale “Sotto il Vulcano Fest”. Durante il concerto, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare i brani dell’album “L’Albero delle Noci”, oltre a una selezione delle canzoni che hanno definito oltre quindici anni di carriera. l titolo del nuovo album e del tour prende ispirazione dalla canzone che Brunori ha presentato alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

Una carriera di successi

Cantautore italiano Dario Brunori, nato a Cosenza nel 1977. Considerato uno degli artisti più rilevanti della musica italiana contemporanea, rappresenta un consapevole erede della tradizione cantautorale che va da Lucio Dalla a Renato Gaetano, da Francesco De Gregori a Francesco Guccini, reinterpretata in modo originale e personale. Una lungo discografia amata fin dagli esordi con “Vol. 1” (2009), passando per “Vol. 2 – Poveri Cristi” (2011), “Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi” (2014), fino ai più recenti “A casa tutto bene” (2017) e “Cip!” (2020).Tra le sue produzioni più recenti si segnala l’EP “Cheap!” (2022). Nel 2025 ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano “L’albero delle noci”, che ha dato il titolo all’album pubblicato nello stesso anno.