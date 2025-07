In arrivo in città: “Romanzo Italiano”! Una mostra-concerto che si terrà alla Galleria d’Arte Moderna (Gam) di via Castello Ursino 32. Promosso in collaborazione con il Comune di Catania e curato da Giusy Tigano, l’appuntamento propone un dialogo intenso e continuo tra fotografie nuziali e musica, raccontando con sensibilità e forza narrativa la complessità dell’identità italiana attraverso il rito del matrimonio.

Protagonisti della sezione fotografica sono due maestri della fotografia documentaria italiana, Franco Carlisi e Francesco Cito, le cui opere in bianco e nero raccontano frammenti di vita, tradizione e memoria. Ad accompagnare visivamente questo percorso è la musica originale del compositore Davide Ferro

Tra riti nuziali ed esperienze immersive

Fino al 27 agosto, l’ingresso sarà gratuito per scoprire una nuova interpretazione del rito nuziale attraverso oltre 120 immagini realizzate da due grandi fotografi italiani. La mostra offrirà anche un percorso immersivo, con l’accompagnamento della colonna sonora originale “Evocazioni” del pianista e compositore Davide Ferro. La suite musicale, composta da trenta pezzi per pianoforte solo, potrà essere ascoltata dal pubblico direttamente tramite smartphone, grazie a QR code distribuiti all’interno della mostra. Tutte le musiche sono state create creata parallelamente al progetto fotografico e rappresenta un ideale accompagnamento emotivo alle immagini.

Si ricorda che la mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico da martedì a domenica, dalle 16 alle 20.