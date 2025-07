Domenica 3 agosto 2025, Irama si esibirà in concerto a Villa Bellini, a Catania, per l’unica tappa siciliana del suo tour estivo 2025. L’evento fa parte del Wave Summer Music, il festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. La data di Catania segue il grande successo registrato a Milano, dove Irama in poco tempo ha fatto sold out per due serate consecutive. Un appuntamento imperdibile per i fan siciliani e per tutti gli amanti della musica pop italiana. Un appuntamento imperdibile per i fan siciliani e per tutti gli amanti della musica pop italiana.

La scaletta del live

Di seguito la scaletta del live, per questa serata:

Bazooka,

5 Gocce,

Ali,

Un giorno in più,

Mediterranea,

Arrogante,

Yo quiero amarte,

È la luna,

Pampampampampampampampam,

Nera,

Lentamente,

Giulia,

Bella e rovinata,

La Ragazza con il cuore di latta,

Dedicato a te,

Luna Piena,

Crepe,

Goodbye,

Una Lacrima,

Tu no,

Baby,

Galassie,

Ovunque sarai,

La Genesi del tuo colore.

Una carriera costellata di successi

Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, cantautore e rapper italiano nato il 20 dicembre 1995 a Carrara. La sua carriera nasce nel 2015, quando si fa notare vincendo tra gli otto finalisti di Sanremo Giovani, a questo si aggiunge la partecipazione l’anno successivo al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Cosa resterà”. Nel 2016 pubblica il suo album d’esordio, Irama, con Warner Music Italia. Nel 2018, per rilanciare la sua carriera, partecipa al talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo la 17ª edizione. Da quel momento, Irama ottiene grande successo con singoli come “Un giorno in più” e “Che vuoi che sia”. Nello stesso anno pubblica il suo secondo album e nel 2019 torna a Sanremo con “La ragazza con il cuore di latta”. Nel 2022 prende parte al reality Celebrity Hunted e pubblica il suo terzo album,” Il giorno in cui ho smesso di pensare”. Nel 2023 collabora con Rkomi nel disco “No Stress, con il successo Hollywood”. Nel 2024 è di nuovo sul palco di Sanremo con “Tu no”.