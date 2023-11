Assunzioni Ryanair in Sicilia: le date e le figure richieste

Assunzioni Ryanair in Sicilia: la compagnia aerea low cost è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Le selezioni si svolgeranno anche nell'Isola: ecco i dettagli.

Assunzioni Ryanair in Sicilia: la nota e amata compagnia aerea irlandese è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Le selezioni si svolgeranno in due città siciliane: Catania e Palermo. Di seguito tutti i dettagli, dalle figure richieste ai requisiti da avere per potersi candidare.

Assunzioni Ryanair: come diventare assistente di volo

Le posizioni aperte riguardano le figure da impiegare nell’equipaggio di cabina in vista della programmazione dei voli per la stagione invernale 2023-2024. Nello specifico, la compagnia aerea low cost è attualmente alla ricerca di assistenti di volo.

I requisiti

Chiunque sia interessato a candidarsi come assistente di volo ha bisogno di soddisfare i seguenti requisiti:

avere almeno 18 anni;

essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto;

per 25 metri senza aiuto; essere in possesso di un passaporto europeo o del Regno Unito;

europeo o del Regno Unito; avere una buona forma fisica;

avere un’altezza compresa tra i 157 e i 188 centimetri ;

; avere una fluente conoscenza dell’ inglese .

. possedere molto entusiasmo;

fornire disponibilità a lavorare su turni ;

; avere passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

Assunzioni Ryanair: si cercano ingegneri

La società di servizi di ingegneria South East Aviation Services Srl (SEAS), che supporta la funzione di ingegneria di Ryanair in Italia, è attualmente alla ricerca di ingegneri B1 con sede a Catania.

I requisiti

I candidati a questa posizione lavorativa devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

una licenza EASA B1 valida ;

; laurea in Ingegneria ;

; ottimo livello di inglese parlato e scritto.

È possibile candidarsi inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo email CAREERS@SEASSRL.COM. Per avere ulteriori informazioni, si consiglia di consultare l’offerta di lavoro pubblicata sul sito web della compagnia aerea, nella sezione “Carriere”.

Assunzioni Ryanair: i recruitment days in Sicilia

Per le selezioni, la società organizza due recruitment days nell’Isola. In particolare, giorno 14 novembre si svolgeranno i colloqui a Palermo, presso l’Ibis Styles Palermo President, in via Francesco Crispi, dalle ore 10:30.

Mercoledì 15 novembre, poi, sarà il turno di Catania: l’appuntamento inizierà alle ore 10:30, presso il BW Hotel Mediterraneo, in via Dottor Consoli 27.

I candidati dovranno portare ai colloqui una copia, digitale o fisica, di alcuni documenti:

curriculum vitae aggiornato;

foto a figura intera;

copia del passaporto;

passaporto effettivo.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web della compagnia aerea.