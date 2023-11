Casting a Catania per il nuovo film con Nino Frassica: come partecipare

Casting Catania: aperte le selezioni per il nuovo film con Nino Frassica. Come partecipare? Di seguito i dettagli.

Si cercano uomini e donne per il nuovo film con Nino Frassica intitolato “Miopia”, diretto da Rocco Mortellini. Le riprese inizieranno a fine gennaio 2024; come partecipare? Di seguito i dettagli.

La pellicola vede come protagonisti gli attori Nino Frassica e Caterina Murino e si girerà nelle città di Pesaro e Fano. Tuttavia, i casting si svolgeranno a Catania, in presenza per chi abita in città e provincia, e online in videochiamata per chi abita fuori città, ma solo ed esclusivamente se si è residenti nella Regione Siciliana.

I requisiti

Di seguito i requisiti da possedere per potersi candidare:

per il ruolo del medico: uomo tra i 40 e i 45 anni ;

; per il ruolo di Esmeralda Felice: donna bella presenza 40 anni circa bionda/castana ;

; per il ruolo della moglie politico: donna bella presenza 45 anni circa ;

; per il ruolo di ladro: uomo 25/30 anni ;

; per il ruolo di assistente magistrato: donna bella presenza tra i 25 e i 30 anni.

Come partecipare

Per poter partecipare al casting bisogna inviare un’email all’indirizzo castingfilmmiopia@hotmail.com. In questa, dovranno essere allegati:

curriculum vitae , comprensivo di numero di telefono per essere ricontattati;

, comprensivo di numero di telefono per essere ricontattati; due o tre foto, in cui si veda bene il volto e la figura del candidato/a, senza occhiali da sole e senza cappelli.

Successivamente, la produzione ricontatterà le persone che presentano le caratteristiche ricercate, per fissare un provino.