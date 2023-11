Offerte voli Ryanair da Catania e Palermo: biglietti a 15 euro

Offerte voli Ryanair da Catania e Palermo: tantissime destinazioni raggiungibili con biglietti al prezzo di 15 euro.

Offerte voli Ryanair da Catania e Palermo: le vacanze invernali si avvicinano ed è tempo di mettersi alla ricerca delle destinazioni da raggiungere. A tal proposito, sono in arrivo ottime notizie per coloro i quali sono alla ricerca di offerte per le vacanze di fine anno. Ecco tutte le destinazioni che si possono raggiungere da Catania e Palermo con biglietti a soli 15 euro prenotando entro il 30 novembre per voli dal 15 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Offerte voli Ryanair da Catania

Ryanair ha messo a disposizione diversi biglietti a prezzo contenuto per le offerte relative alle vacanze invernali. Con partenza da Catania, i voli a 15 euro prevedono la possibilità di raggiungere le seguenti destinazioni:

Ancona;

Malta;

Napoli;

Perugia ;

; Roma (Fiumicino);

Torino ;

; Venezia (Marco Polo);

Verona.

Inoltre, spendendo poco meno di 17 euro è possibile raggiungere da Catania le città di Bari, Katowice, Parigi (Beauvais), Sofia, Tirana. Infine, con una spesa tra i 20 e i 30 euro sono previsti dei biglietti per le città di Cracovia, Milano (Bergamo), Pisa, Pescara, Bruxelles (Charleroi), Francoforte (Hahn).

Offerte voli Ryanair da Palermo

Ma le offerte Ryanair non si limitano alla città di Catania: infatti, sono previsti biglietti a prezzi economici anche dalla città di Palermo. In particolare, spendendo meno di 15 euro è possibile raggiungere da Palermo le città di:

Barcellona (El Prat);

Cagliari;

Napoli.

Inoltre, con una spesa tra i 16 e i 20 euro si può volare da Palermo verso Bruxelles (Charleroi), Forlì, Perugia, Pisa, Berlino (Brandeburgo), Marsiglia, Milano (Bergamo), Roma (Fiumicino), Venezia (Marco Polo), Verona. Infine, sono previste altre offerte in partenza da Palermo verso le seguenti destinazioni:

Torino a 21,99 euro;

Parigi (Beauvais) a 23,30 euro;

Breslavia a 30,76 euro;

Cracovia a 38,31 euro.

Ryanair, offerte voli da Trapani

Per concludere, Ryanair ha proposto delle offerte voli anche partendo dalla città di Trapani. In particolare, le destinazioni disponibili sono le seguenti: