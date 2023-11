Offerte voli Black Friday 2023: dove andare da Catania

Offerte voli Black Friday: gli amanti dei viaggi possono gioire per i prezzi stracciati di questa Cyber Week! Di seguito i dettagli su alcune note compagnie aeree.

Offerte voli Black Friday: ottime notizie per i viaggiatori appassionati. Sono molteplici le compagnie aeree che aderiscono alla giornata di sconti, offrendo biglietti a basso costo solo per un tempo limitato. Di seguito i dettagli e la lista di siti da controllare per fare ottimi affari e viaggiare a prezzo ridotto.

Offerte voli Black Friday: gli sconti easyJet

La nota compagnia aerea low cost easyJet aderisce al Black Friday offrendo diversi biglietti a vantaggiose tariffe, anche dall’aeroporto di Catania. Fino alla mezzanotte di lunedì 27 novembre, si potranno infatti acquistare tantissimi voli in partenza dall’Italia a meno di 19,99€. Ecco alcune delle destinazioni più interessanti da raggiungere dall’Aeroporto Fontanarossa, sia nazionali che internazionali:

Napoli da 14,99 euro;

Ginevra da 21,99 euro;

Manchester da 39,99 euro;

Londra Luton da 18,49 euro;

Milano Malpensa da 18,49 euro;

Parigi Charles De Gaulle da 23,49 euro;

Londra Gatwick da 20,99 euro;

Berlino Brandenburgo da 28,49 euro;

Basilea da 21,99 euro.

Offerte voli Black Friday: Ryanair

Il Black Friday delle compagnie aeree continua: Ryanair offre spesso voli a prezzi bassi, ma ha comunque deciso di partecipare al periodo di sconti ulteriori della Cyber Week 2023. Le offerte dall’aeroporto di Catania sono tuttavia limitate:

Londra Stansted a 14,99 euro;

Sofia a 14,99 euro.

Il sito internet della compagnia aerea specifica che per poter usufruire di questi prezzi è importante prenotare entro il 23/11/23 per viaggiare dal 01/12/23 al 29/02/24.

Offerte voli Black Friday: Vueling

Anche la compagnia spagnola Vueling aderisce alla Black Week, una settimana di sconti ed offerte per viaggiare nella stagione autunno-inverno 2024. Dal 20 al 26 novembre 2023, dunque, ci saranno diversi sconti: meglio tenere d’occhio il sito.

Se si è interessati ad acquistare durante queste giornate, è importante essere veloci veloci, perché le offerte vanno subito a ruba. Altre promozioni arriveranno però in occasione del Cyber Monday; se non si riesce a comprare nulla di interessante venerdì 24, dunque, si potrà contare su lunedì 27 novembre.