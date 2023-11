Offerte voli Ryanair, è ancora Cyber Week: biglietti a meno di 20 euro

Gli appassionati di viaggi saranno felici di sapere che sono diverse le offerte voli da Catania attive in questo momento: ecco la lista delle più low cost.

Per la nota compagnia aerea Ryanair la Cyber Week dura fino al 30 novembre 2023: sono infatti molte le offerte proposte a prezzi stracciati fino a questa data. Diverse anche quelle in partenza dall’aeroporto di Catania, quindi perché non dedicarsi qualche giorno di vacanza? Di seguito la lista delle destinazioni con biglietti di andata super low cost:

Londra (Stansted), Regno Unito, da 13,49 euro ;

; Malta, da 13,49 euro;

Parigi (Beauvais), Francia, da 13,49 euro;

Tirana, Albania, da 13,49 euro;

Bruxelles (Charleroi), Belgio, da 15,29 euro ;

; Budapest, Ungheria, da 15,29 euro;

Katowice, Polonia, da 15,29 euro;

Sofia, Bulgaria, da 15,29 euro;

Francoforte (Hahn), Germania, da 16,19 euro ;

; Cracovia, Polonia, da 17,99 euro ;

; Eindhoven, Olanda, da 17,99 euro;

Varsavia (Modlin), Polonia, da 17,99 euro;

Praga, Repubblica Ceca, da 19,79 euro ;

; Vienna, Austria, da 19,79 euro;

Bucharest (Otopeni), Romania, da 21,41 euro.

Si fa presente, però, che questi prezzi valgono solo per viaggiare dal 01/12/23 al 31/03/24.