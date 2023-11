“A Natale con i tuoi”, l’iniziativa SAIS: bus gratuiti per i fuorisede

L’azienda trasporti SAIS mette a disposizione autobus gratuiti per i fuorisede con lo scopo di riportarli a casa durante il Natale.

Uno dei viaggi più belli che si possa fare a Natale è quello di tornare a casa dai propri genitori per riabbracciarli; la SAIS trasporti ha saputo cogliere il desiderio dei cittadini agrigentini, e promuovendo l’iniziativa “A Natale con i Tuoi” decide di mettere a disposizione bus gratuiti per un viaggio da Nord a Sud con lo scopo di riportare i cittadini agrigentini a casa per le feste natalizie. Il progetto verrà presentato il 29 novembre 2023 alle ore 11.30 nel foyer “Pippo Montalbano” del teatro Pirandello.

L’iniziativa permette a tutti i fuori sede di rivedere i propri cari in uno dei giorni più magici, durante il quale le case si riempiono di luci e di calore, quando la lontananza dai propri affetti inizia a diventare più pesante da sopportare. Per i fuori sede agrigentini ritornare a casa quest’anno non sarà la solita odissea, non sarà più un lusso, ma diventerà un diritto accessibile a tutti.