Sparatoria a Catania, giovane gambizzato a San Giovanni Galermo: avviate indagini

Sparatoria nella notte a San Giovanni Galermo. Un giovane è stato ferito ad una gamba: la polizia ha avviato le indagini.

Sparatoria durante la notte a Catania, nel quartiere San Giovanni Galermo, dove un giovane è stato ferito ad una gamba con un colpo di arma da fuoco. L’uomo si è recato al Policlinico e al pronto soccorso si sono recati anche gli agenti della squadra mobile per ascoltare la sua testimonianza.

Al momento, come riferito dalla questura, il giovane si trova in sala operatoria per essere sottoposto ad un intervento, e non è stato ancora ascoltato dagli inquirenti.