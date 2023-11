Concorsi Sicilia: posti in Università e ASP dell’Isola

Concorsi Sicilia: sono diverse le posizioni aperte al momento per lavorare in Università e ASP dell'Isola. Ecco alcuni esempi.

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità attive al momento nell’Isola per lavorare nel settore pubblico. In particolare, sono stati rilasciati dei bandi da parte di Università e ASP siciliane. Nello specifico, i bandi sono stati pubblicati dall’Università di Catania, dall’Università di Palermo e dall’ASP di Messina. Ecco quali sono le offerte al momento attive.

Concorsi Sicilia: Università di Catania

L’Università di Catania ha rilasciato un bando in cui ha reso noto di essere alla ricerca di tecnologi. In particolare, il concorso, che si svolgerà per titoli ed esami, mira alla copertura di tre posti di tecnologo II livello. La posizione lavorativa rientra nella categoria D e l’offerta di lavoro proposta è a tempo determinato pieno e parziale al 50%. Infine, per quanto riguarda l’area di impiego, il bando è rivolto a diversi Dipartimenti.

Per conoscere maggiori informazioni riguardo il concorso si rimanda alla lettura del bando ufficiale, mentre per presentare la candidatura c’è tempo fino al 12 novembre 2023.

Lavoro Sicilia: Università di Palermo

Anche l’Università di Palermo è alla ricerca di personale e ha pubblicato un bando a riguardo. Nello specifico, Unipa è alla ricerca di 6 unità che possano ricoprire delle posizioni in Area amministrativa-gestionale, in categoria D, con posizione economica D1.

Il concorso si svolgerà per titoli e colloquio e mira alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali con obbligatorietà di presenza nelle giornate di venerdì e sabato). Il contratto avrà una durata di 24 mesi e l’area di destinazione sarà quella della Didattica e servizi agli studenti, a supporto delle attività di gestione e funzionamento del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno. Per coloro i quali sono interessati a conoscere i requisiti per questa posizione, si rimanda al bando integrale, mentre per presentare la candidatura c’è tempo fino al 24 novembre 2023.

Offerte di lavoro Sicilia: ASP di Messina

Infine, l’ultima posizione tra i concorsi Sicilia proposti è quella dell’ASP di Messina che è alla ricerca di 34 unità che possano ricoprire il ruolo di Dirigente medico. In particolare, il concorso si svolgerà per titoli ed esami e mira alla stipula di un contratto a tempo indeterminato. Le discipline per le quali si ricercano i dirigenti sono le seguenti:

due posti di dirigente medico di cardiologia;

tre posti di dirigente medico di gastroenterologia;

due posti di dirigente medico di malattie infettive;

diciotto posti di dirigente medico di medicina d’emergenza-urgenza;

due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale;

due posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;

due posti di dirigente medico di neurologia;

tre posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

Per coloro i quali sono interessati, si rimanda alla lettura del bando integrale per conoscere i requisiti, mentre le candidature possono essere inviate fino al prossimo 3 dicembre 2023.