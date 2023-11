Concorso Agenzia delle Entrate 2023: requisiti e profili ricercati

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: le principali novità riguardo i requisiti e i profili ricercati per i bandi in uscita.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: sono in arrivo delle novità per quanto riguarda i bandi dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, l’Ente ha pubblicato una nota in cui ha reso note delle informazioni relative alle prossime procedure concorsuali previste. Ecco tutte le informazioni in merito alle opportunità di lavoro in arrivo con l’Agenzia delle Entrate.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: i bandi

Come anticipato, i bandi per i concorsi dell’Agenzia delle Entrate non sono ancora stati resi pubblici. Tuttavia, l’Ente ha fatto sapere il programma di rilascio dei bandi. Nello specifico, si attendono delle novità entro il 2023 e nel primo semestre del 2024. Si tratterà di bandi di concorso per il reclutamento di funzionari e dirigenti per varie categorie.

Concorso Agenzia delle Entrate: i profili ricercati

Ma quali sono i concorsi che saranno promossi? Nella nota pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sono stati specificati i profili ricercati per i bandi di prossima pubblicazione. Lo scopo è quello di fornire ai potenziali candidati una tempistica maggiore per la preparazione alla selezione, in attesa che il bando venga rilasciato. Si rimanda ai bandi integrali per le singole procedure di concorso.

Concorsi 2023

Di seguito, l’elenco dei profili ricercati per i bandi relativi al concorso Agenzia delle Entrate nel 2023:

Concorso per il reclutamento di funzionari per attività tributaria:

Titoli: laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato:

Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);



oppure:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio,

conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo

equipollente per legge;



oppure:

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo

quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Concorso per il reclutamento di funzionari per servizi di pubblicità immobiliare:

Titoli:

laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14);



oppure:

diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;



oppure:

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Concorso per il reclutamento di funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti:

Codice di concorso tecnico:

Titoli

laurea triennale (L) Ingegneria Civile e Ambientale (L-07); Ingegneria Industriale (L09); Scienze dell’architettura (L-17); Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23);



oppure:

diploma di laurea in Ingegneria civile, edile, industriale, meccanica e per l’ambiente e il territorio, Architettura, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;



oppure

laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Ingegneria civile (LM-23 o 28/S); Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); Ingegneria della sicurezza (LM-26); Ingegneria meccanica (LM-33 o 36/S); Ingegneria per l’ambiente e il Territorio (LM-35 o 38/S); Architettura del Paesaggio (LM-03 o 3/S); Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-04 o 4/S).



codice concorso giuridico economico:

Titoli

laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18);



oppure:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;



oppure:

laurea magistrale (LM) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); Scienze della politica (LM-62 o 70/S); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); Scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); Scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); Finanza (LM-16 o 19/S)



codice concorso gestionale:

Titoli

laurea triennale (L) in Ingegneria industriale (L-9); Statistica (L-41); Scienze matematiche (L-35);



oppure:

diploma di laurea in Ingegneria industriale, Ingegneria Gestionale, Statistica, Scienze statistiche e attuariali, Matematica conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;



oppure:

laurea magistrale (LM) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Ingegneria industriale (LM- 33 o 36/S); Ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); Scienze statistiche (LM-82 o 91/S o 48/S); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83 o 91/S); Matematica (LM-40 o 45/S).

Concorso per il reclutamento di funzionari analista dati, infrastrutture e sicurezza informatica:

Titoli:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche (L-35);



oppure:

diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;



oppure: