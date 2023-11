Lavoro Sicilia: Primark, Decathlon e Penny Market assumono

Lavoro Sicilia: diverse importanti aziende con stabilimenti sull'Isola sono alla ricerca di personale. Ecco alcune offerte di lavoro.

Lavoro Sicilia: diverse importanti aziende sono attualmente alla ricerca di personale per arricchire il personale dei propri stabilimenti sull’Isola. Di seguito alcune interessanti offerte di lavoro da parte di Primark, Decathlon e Penny Market, attualmente a disposizione.

Lavoro Sicilia: Primark

Primark, importante e grande realtà del fashion retail, è al momento alla ricerca di personale sul territorio siciliano. È infatti aperta la posizione di Department Manager nel proprio punto vendita di Catania. Qui di seguito elenchiamo i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura per questa posizione:

Esperienza pregressa nel mondo Retail/GDO (almeno 2 anni);

pregressa nel mondo Retail/GDO (almeno 2 anni); Crescita per futura posizione da Store Manager;

per futura posizione da Store Manager; Esperienza in gestione, formazione e sviluppo del team;

in gestione, formazione e sviluppo del team; Disponibilità al trasferimento su tutto il territorio nazionale (con possibilità di esprimere preferenza sulla regione di destinazione);

La tipologia di contratto prevista per questa posizione lavorativa è a tempo indeterminato. Si consiglia a chiunque possa essere interessato di visitare il sito ufficiale dell’azienda, per ulteriori informazioni e per l’invio del proprio curriculum vitae.

Lavoro Sicilia: Decathlon

Altra azienda attualmente alla ricerca di personale per rinforzare il proprio gruppo di lavoro presso un loro punto vendita è Decathlon. La grande catena dedita alla vendita di articoli sportivi è in cerca di una figura di Sales Assistant nel suo punto vendita di Melilli (SR), situato in Contrada Spalla. Il contratto proposto prevede un part-time da 20 ore a tempo determinato per uno stipendio mensile di circa 800€.

Il candidato dovrà occuparsi di:

Accogliere ed accompagnare il cliente all’acquisto tramite il canale di vendita più indicato, che sia fisico o digitale;

Garantire la disponibilità dello stock;

Autonomia decisionale circa la gestione del layout e del merchandising;

Supporto ed integrazione della strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo e riparo);

Lavoro Sicilia: Penny Market

Penny Market, catena tedesca di supermercati discount, offre la possibilità di effettuare uno stage da 24 ore settimanali, con inserimento iniziale di 6 mesi, presso la filiale situata a Francofonte, in provincia di Siracusa.

La risorsa, in affiancamento al personale esperto, imparerà a relazionarsi con i clienti e svolgerà attività e con responsabilità necessarie a lavorare in un negozio di una catena multinazionale. Tra i requisiti, si richiede passione, determinazione e voglia di imparare.

Per poter inoltrate la propria candidatura, bisognerà accedere al sito di Penny Market alla sezione “Lavora con noi”, cliccare su candidati e cercare la posizione di proprio interesse.