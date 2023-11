Concorsi pubblici 2023: quali sono i bandi in scadenza a novembre

Concorsi pubblici 2023: a novembre sono diversi i bandi in scadenza. Ecco quali sono, con i principali requisiti richiesti.

Concorsi pubblici 2023: sono diversi i bandi in scadenza in questo mese di novembre. Vari i settori e gli enti in cui sono stati indetti i concorsi. Si va dalla Marina Militare a posizioni aperte per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, fino ad arrivare al concorso di INAIL.

Ecco le date di scadenza e quali sono le posizioni disponibili e i requisiti per questi concorsi.

Concorsi pubblici 2023: Marina Militare

La Marina Militare ha indetto un bando di concorso per il reclutamento di 1.750 volontari in ferma prefissata iniziale. Le modalità di reclutamento prevedono la ripartizione in quattro blocchi di incorporamento.

Tra i requisiti richiesti, il titolo di studio presente è quello del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

La selezione è aperta ai civili e la data di scadenza per inviare la domanda di partecipazione è fissata al 22 novembre 2023.

Concorsi pubblici 2023: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha indetto un concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 298 unità di personale non dirigenziale. Il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato.

Nei requisiti richiesti, figurano titoli di studio o lavorativi specifici per ricoprire il profilo per il quale ci si vuole candidare.

C’è tempo fino al 25 novembre 2023 alle ore 23:59, per poter presentare la propria candidatura.

Concorsi pubblici 2023: INAIL

L’ Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro ha indetto un bando di concorso per la copertura di 38 posti di lavoro. In particolare, il profilo ricercato è quello di Addetto specializzato ai servizi tecnico-sanitari (tecnico ortopedico) presso diverse sedi in Italia.

Anche in questo caso, i requisiti comprendono titoli di studio specifici necessari per ottenere l’incarico. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il bando.

La scadenza, così come per il concorso del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è fissata al 25 novembre.