Morte Chiara Adorno, Trantino: “Ricostruiremo sovrappasso”

Le parole del sindaco di Catania sull'emergenza sicurezza stradale nella città dopo la tragica morte di Chiara Adorno.

L’incidente avvenuto pochi giorni fa sulla circonvallazione di Catania, che ha portato al decesso di Chiara Adorno, studentessa dell’Università di Catania, ha scosso l’intera città. A tal proposito, i cittadini chiedono soluzioni per quanto riguarda l’emergenza della sicurezza stradale per le vie di Catania, per evitare di dover sentire ancora storie come quella di Chiara Adorno e di Danilo Di Majo. Infatti, è già stata lanciata una petizione per chiedere vere soluzioni che assicurino la sicurezza dei pedoni in circonvallazione.

Sulla questione è quindi intervenuto il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ha potuto discutere della sicurezza per le strade di Catania al Consiglio Comunale e all’approfondimento televisivo di Sicilia24. In merito alle risposte che i cittadini cercano, il sindaco ha dichiarato che, oltre ai divieti già esistenti, compresi i limiti di velocità previsi, una delle soluzioni possibili al problema potrebbe essere l’installazione di un sovrappasso.

Si tratterebbe di un ponte che permetta il passaggio pedonale a quanti devono attraversare la circonvallazione, in modo da poterlo fare in sicurezza e lontano dalle auto. Stando alle tempistiche indicate dal sindaco, il sovrappasso pedonale in circonvallazione potrebbe essere pronto tra gennaio e febbraio 2024. Inoltre, si tratterebbe di una struttura provvista di ascensore, per facilitarne la fruizione da parte di tutti i cittadini. Tra le altre ipotesi ci sarebbero anche l’installazione di autovelox fissi sulla circonvallazione di Catania, purtroppo spesso indicata come “pista da corsa” della città etnea, nonostante i limiti di velocità stabiliti.