Morte Chiara Adorno, ci sono 2 indagati: entro domani l’autopsia

Entro domani ci sarà l'autopsia del corpo della giovane Chiara Adorno, vittima della strada come lo è stato Danilo Di Majo nel 2017. Si necessitano, dunque, misure di sicurezza per i pedoni.

La morte della 18enne Chiara Adorno in circonvallazione ha sconvolto tutta la città; tuttavia, un’analoga tragedia è successa nel 2017, quando a perdere la vita è stato Danilo Di Majo, al quinto anno di Medicina, investito sulle strisce pedonali mentre tornava a casa dopo aver cenato alla mensa della Cittadella.

Per il caso della giovane Chiara, sono due gli indagati; la studentessa universitaria di Solarino è stata investita martedì sera prima da uno scooter Honda e poi da una Fiat Punto mentre attraversava la strada in viale Andrea Doria. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per stabilire le responsabilità della sua morte. Sul suo corpo è anche stata disposta l’autopsia, che dovrebbe essere eseguita entro domani, venerdì 10 novembre. Poi, la salma potrà essere restituita ai familiari per la celebrazione dei funerali che si svolgeranno nella chiesa madre di Solarino.

Nel frattempo, alle 19:00 stasera il consiglio comunale si riunirà per discutere anche della mozione sull’installazione di rilevatori di velocità fissi, presentata lo scorso 25 ottobre dal consigliere Maurizio Mirenda. Chi vuole contribuire alla causa può firmare la petizione per la sicurezza dei pedoni in quello specifico tratto di strada, pericoloso per chiunque lo percorra ed in special modo per tutte le studentesse e gli studenti che frequentano giornalmente la Cittadella universitaria.