Grave incidente nel Catanese, scontro auto-moto: ferito il centauro

Nuovo incidente sulle strade della provincia di Catania: questa volta a scontrarsi sono state un'auto e una moto.

Un nuovo incidente si è verificato in provincia di Catania: in particolare, il sinistro è avvenuto questa mattina in corso Italia a Paternò, come riportato dalla testata 95047. A rimanere coinvolti nell’impatto sono state un’auto e una moto che si sono scontrate nella rotonda all’incrocio con viale dei Platani. Rallentamenti e traffico bloccato nelle strade adiacenti al luogo dell’impatto.

Il bilancio dell’incidente è di un ferito, vale a dire il centauro della moto. Necessario l’intervento del 118 per assistere i conducenti dei mezzi coinvolti nell’impatto Secondo quanto riportato, l’uomo sarebbe rimasto a terra in seguito allo scontro e avrebbe riportato diversi traumi. Per lui è stato predisposto il trasferimento all’ospedale di Paternò e non sono ancora pervenuti aggiornamenti sulle sue condizioni.