Catania, auto in fiamme in via Passo Gravina: traffico bloccato

Un auto è andata a fuoco nel quartiere dei Due Obelischi a Catania: intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e traffico in tilt.

Sono stati momenti di paura quelli che si sono verificati nel quartiere dei Due Obelischi a Catania, dove un’auto ha preso fuoco improvvisamente. In particolare, i fatti si sono svolti in via Passo Gravina, dove il traffico è rimasto bloccato.

Secondo quanto rilevato, l’incendio sarebbe stato causato da un caso di autocombustione dell’auto, un vecchio modello di Fiat 500. Sul luogo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per sedare l’incendio. Fortunatamente non ci sono stati feriti.