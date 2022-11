Dal Plenilunio del Castoro alle Tauridi: gli eventi astronomici di novembrer

Eventi astronomici di novembre: l'astronomia offrirà diversi avvenimenti suggestivi che caratterizzeranno i cieli nei mesi di novembre. Ecco quali sono e quando avverranno.

Novembre ricco di avvenimenti per gli appassionati di astronomia. In alcuni giorni del penultimo mese dell’anno, i cieli saranno caratterizzati da spettacoli suggestivi che terranno con il naso all’insù le persone. Ecco gli eventi astronomici da non perdere segnalati da meteo.it.

Eventi astronomici di novembre: le date

La sera di venerdì 4 novembre sarà possibile osservare lo spettacolo del bacio Luna-Giove. Gli appassionati di astronomia potranno godersi lo spettacolo volgendo lo sguardo verso la costellazione dei Pesci. La luna continuerà il suo percorso nella costellazione del Toro, tra la stella Aldebaran e l’ammasso stellare delle Pleiadi mercoledì 9 novembre e lo terminerà nella costellazione del Toro venerdì 11 novembre. Incontrerà nuovamente Saturno martedì 29 novembre, dopo aver oltrepassato Marte ed essere rientrata nella costellazione del Capricorno;

La luna piena di novembre, nota anche come Plenilunio del Castoro, sarà martedì 8. Il nome deriva dal fatto che la luce lunare venisse utilizzata per piazzare le trappole per i castori e fare le pellicce per l’inverno;

Sarà tempo di desideri con le stelle cadenti venerdì 4 e sabato 5 novembre. In questi due giorni, Le Tauridi Sud saranno nella loro massima attività. In attività pure le Leonidi, tra giovedì 17 e sabato 19 novembre, e le Alpha Monocerontidi, tra lunedì 21 e martedì 22 novembre.