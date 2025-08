Notte di San Lorenzo 2025: La Notte di San Lorenzo 2025 si preannuncia come uno degli appuntamenti astronomici più emozionanti dell’estate. Come ogni anno, tra il 10 e il 13 agosto, il cielo notturno si illumina grazie alle Perseidi, le famose “Lacrime di San Lorenzo”, uno degli sciami meteorici più spettacolari e attesi dagli appassionati di stelle e desideri.

Notte di San Lorenzo 2025: Quando vedere le stelle cadenti, le date da segnare

Il picco massimo delle Perseidi è previsto nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto 2025, con condizioni ideali per l’osservazione. Secondo l’Unione Astrofili Italiani (UAI), quest’anno lo spettacolo sarà ancora più suggestivo grazie alla scarsa luminosità della Luna, in fase calante e diretta verso l’Ultimo Quarto (previsto per il 16 agosto). Le ore migliori per ammirare le meteore saranno quelle prima dell’alba, quando il cielo sarà più buio e il radiante – il punto da cui sembrano originare – sarà alto nel cielo, tra Nord Est ed Est, vicino alla costellazione di Perseo.

Cosa sono le Perseidi o “Lacrime di San Lorenzo”

Le Perseidi sono uno sciame meteorico formato dai detriti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, che attraversa il nostro sistema solare ogni 133 anni. Quando questi frammenti entrano nell’atmosfera terrestre, si consumano per attrito, creando le iconiche scie luminose che solcano il cielo. La loro velocità può raggiungere i 200.000 km/h, generando meteore particolarmente luminose e colorate, talvolta veri e propri bolidi.

Il nome “Lacrime di San Lorenzo” ha origini antiche: è legato al martirio del santo, ucciso il 10 agosto del 258 d.C. durante le persecuzioni dell’imperatore Valeriano. La tradizione popolare ha voluto associare le meteore alle lacrime del santo, ma secondo altre versioni, le stelle rappresenterebbero i tizzoni ardenti della graticola su cui fu arso vivo, divenuti simbolicamente le scintille celesti che illuminano il cielo in quei giorni.

Perché la Notte di San Lorenzo è così amata

A differenza di altri sciami meteorici, come le Geminidi di dicembre, le Perseidi si verificano in piena estate, un periodo perfetto per le osservazioni notturne. Le temperature miti, il tempo libero delle vacanze e il cielo spesso sereno rendono agosto il momento ideale per stendersi all’aperto e godersi lo spettacolo, magari esprimendo anche un desiderio.

Il tasso orario zenitale (ZHR) delle Perseidi può raggiungere le 100 meteore all’ora, con picchi anche superiori in condizioni favorevoli. Per ammirarle non servono telescopi o strumenti particolari: basta trovare un luogo buio, lontano dall’inquinamento luminoso delle città, alzare lo sguardo al cielo e avere un po’ di pazienza.

Come prepararsi alla Notte di San Lorenzo 2025

Per vivere al meglio la Notte di San Lorenzo 2025, segui questi consigli: