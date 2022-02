Bonus revisione auto 2022: a chi spetta e come richiederlo

Bonus revisione auto 2022: qual è il sito? Quali i requisiti e le modalità di presentazione delle domande? Ecco una breve guida per ricevere il rimborso.

Il bonus revisione auto 2022 o bonus veicoli sicuri ha già riscontrato successo. A partire dalla sua attivazione e dall’attivazione della piattaforma a esso dedicata sono quasi 41 mila gli utenti a presentare domanda per revisioni effettuate tra novembre e dicembre e oltre 23 mila i rimborsi da 9,95 euro in corso di erogazione da parte della Motorizzazione civile.

L’obiettivo è quello di compensare gli aumenti delle tariffe, che sono scattati a partire da novembre 2021 per la revisione di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e minibus. Ma come funziona e chi può richiederlo? Vediamolo brevemente in questo articolo.

Bonus revisione auto 2022: domande dal 1 marzo

Dal 1 marzo 2022 sarà possibile fare richiesta per le revisioni effettuate dal 1 gennaio 2022. Come presentare la domanda e come richiederlo? La misura economica è valida una sola volta e per una sola vettura. Per presentare la domanda, occorre registrarsi sulla piattaforma “Bonus veicoli sicuri”: si accede tramite le credenziali dell’identità digitale Spid, tramite la Carta d’identità elettronica (Cie) oppure tramite la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Una volta completato l’accesso, l’utente dovrà compilare il modulo di domanda con le informazioni relative al veicolo e all’ultima revisione. In particolare, i dati richiesti saranno:

numero di targa del veicolo intestato alla stessa persona che effettua la richiesta del rimborso;

data e luogo della revisione;

nome, cognome, indirizzo email e IBAN del richiedente.

in allegato, occorre presentare la copia del pagamento della revisione.

Una volta espletata la pratica, il pagamento verrà effettuato direttamente sul conto corrente del richiedente.

Bonus revisione auto 2022: a chi spetta

Il bonus in questione è rivolto a tutti coloro che hanno già fatto o che faranno la revisione dal 1 novembre 2021 fino al 31 ottobre 2024. Attualmente, è possibile presentare la domanda di rimborso solo per le revisioni effettuate nel periodo 1 novembre 2022-31 dicembre 2021. A partire dal 1 marzo partirà la seconda fase, dove si potrà richiedere il rimborso delle revisioni effettuate fino al 31 gennaio 2022.

Per le fasi successive occorre attendere sempre un avviso. Tale avviso comparirà sulla piattaforma “Bonus veicoli sicuri”, tramite la quale si invierà poi la richiesta.