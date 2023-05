Bonus revisione auto 2023: cos’è e come fare domanda

Bonus revisione auto 2023: anche quest'anno è possibile usufruire dell'agevolazione per poter revisionare il proprio mezzo. Ecco come fare domanda.

Bonus revisione auto 2023: anche per il 2023 il governo ha rinnovato l’agevolazione per aiutare gli italiani a sostenere la spesa atta a revisionare la propria auto, requisito obbligatorio per la regolare circolazione del mezzo, evitando, così, il rischio di incorrere a sanzioni pecuniarie. A stabilire l’obbligo di revisione è il Codice della strada, all’art.80, comma 8. Questo è necessario al fine di verificare che il veicolo rispetti tutte le condizioni di sicurezza necessarie per poter circolare su strada.

La domanda va presentata sull’apposito portale oppure sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ecco come poter usufruire dell’agevolazione.

Bonus revisione auto 2023: che cos’è

Il bonus per poter revisionare la propria auto consiste in un aiuto da 9,95 euro. A tal fine non ha alcuna rilevanza l’Isee. Le domande sono già partite lo scorso 3 aprile e la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda il 2024, invece, al momento pare che l’agevolazione non sia stata rinnovata dal governo.

Il bonus potrà essere applicato su un solo veicolo e non importa se una stessa persona è proprietaria di più mezzi a motore.

Bonus revisione auto 2023: come presentare la domanda

Le domande vanno presentate sul portale web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure sul sito www.bonusveicolisicuri.it ed è necessario accedere per mezzo di spid o carta d’identità elettronica.

La domanda non necessita di alcun allegato o ricevuta legati alla revisione.

Una volta effettuato l’accesso, bisognerà inserire i dati richiesti e, al termine della compilazione, verrà erogato il rimborso. Il numero di targa del veicolo deve risultare intestato alla persona o alla società che ha fatto richiesta del bonus.

Procedura per le minicar

I proprietari di minicar per richiedere il bonus, devono inserire sulla piattaforma il CIC e selezionare la categoria ciclomotore. Se la cilindrata è superiore a 50cc, bisogna inserire la targa e selezionare la categoria Motoveicolo.