Bonus Energia: Giunta regionale approva innalzamento del contributo fino al 100%

La Giunta della Regione Sicilia ha approvato a Palazzo D'Orleans l'innalzamento del contributo Bonus Energia per le imprese fino al 100%

Bonus Energia: arrivano importanti novità per le imprese da Palazzo D’Orleans. La Guinta regionale ha deliberato l’innalzamento del contributo Bonus Energia per le imprese fino al 100% e incrementato i parametri della soglia minima contributiva a 200 mila euro. La decisione è avvenuta a seguito della proposta dell’Assessore alle Attività produttive.

La misura di sostegno è stata modificata al fine di contrastare la crisi causata dal conflitto bellico Russia-Ucraina. Il dipartimento regionale delle Attività produttive, a seguito della comunicazione con cui la Commissione europea ha nuovamente modificato il “Quadro Temporaneo” di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito della crisi bellica europea, ha apportato le modifiche all’avviso pubblico. Precedentemente, l’aliquota era al 30% e ora è stata innalzata al 100% delle maggiori spese sostenute per i consumi energetici del 2022 rispetto al 2021. Innalzamento anche per la soglia minima che passa da 20mila a 200mila euro.

Il contributo potrà essere richiesto entro il 26 giugno alle 12. Le imprese che hanno già presentato domanda sul portale https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it non dovranno apportare alcuna integrazione.