Rinnovo patente e revisione auto, ancora proroghe: le nuove scadenze

Rinnovo patente, revisione auto ed esami di guida: scattano nuove scadenze ed ulteriori proroghe. Ecco le date, accompagnate dalle dovute distinzioni.

Rinnovo patente, revisione auto e fogli rosa: bisognerà conoscere alcune novità in merito, legate all’ulteriore e recente proroga dello stato di emergenza. Ecco nuove proroghe e scadenze.

Patenti: le proroghe

Secondo quanto esplicitato all’interno del sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, scattano proroghe che chi deve ancora conseguire la patente di guida dovrà assolutamente conoscere.

Prova di teoria

Si precisa che:

coloro che hanno presentato domanda per il conseguimento della patente nel 2020 potranno affrontare la prova di teoria entro il 31 dicembre 2021 ;

potranno ; al contrario, i soggetti che hanno proceduto con la presentazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 potranno svolgere la stessa prova entro un anno (e non più sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda.

Fogli rosa

E in merito ai fogli rosa? Si indica che per i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 scatta una proroga fino al 29 giugno 2022 (ovvero il novantesimo giorno successivo allo stesso giorno riservato alla fine dell’emergenza sanitaria), a meno che non siano già stati rinnovati nella validità.

Rinnovo patenti

Rilevanti novità riguardano, poi, il rinnovo patenti scadute. Il Ministero informa gli interessati che, per la circolazione in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, resteranno valide fino al già citato 29 giugno 2022.

E per in altri Paesi membri dell’Unione Europea? In questo caso:

le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale ;

sono ; le patenti che scadono tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020 saranno valide fino al 1° luglio 2021 ;

saranno valide ; le patenti con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 resteranno valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale.

Andrà ricordato che queste proroghe non si applicano alla patente di guida come documento di riconoscimento.

Revisione auto

L’ultimo punto da trattare riguarda la revisione dei vari veicoli in possesso. Il Ministero indica che i veicoli immatricolati in Italia di categoria:

M (quali, per esempio, auto, autobus, autocaravan); N (quali camion e autoarticolati) ; O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.)

con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 potranno circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale.

Al contrario, non si applicheranno proroghe per: