Coronavirus, in Sicilia oltre 13 mila nuovi casi: i dati per provincia

Nuovi casi e vittime e punto sui ricoverati negli ospedali della Sicilia: di seguito il nuovo bollettino del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore, nuovi 13.048 contagi da Coronavirus in Sicilia: è il dato estrapolato dall’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. I tamponi processati nel corso delle ultime 24 ore ammontano a 62.875.

Il bollettino di ieri riferiva di 13.231 nuovi casi, a fronte di 56.516 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta oggi al 20,7%. Oggi si registrano, inoltre, ulteriori 25 vittime.

E per quanto riguarda i ricoveri? Attualmente nei presidi siciliani sono ricoverate 1.441 persone (+55 rispetto a ieri). Di queste, 1.276 si trovano in area medica con sintomi (ieri erano 1.223) e 165 occupano le terapie intensive (ieri erano 163). Per quanto riguarda le terapie intensive, si riferisce di 16 nuovi ingressi.

I dati per provincia

Di seguito i dati suddivisi per provincia:

Palermo: +3.404;

Catania: +3.300;

Messina: +1.111;

Siracusa: +1.441;

Trapani: +664;

Agrigento: +1047;

Ragusa: +894;

Caltanissetta: +952;

Enna: +235.

E in Italia?

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 196.224 nuovi casi. Le nuove vittime sono 313.