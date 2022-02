Concorsi Sicilia, bandi all’università: richiesti diploma e licenza media

Concorsi Sicilia: nuove opportunità per candidati con diploma o licenza media nel settore universitario. Tutte le informazioni su requisiti e scadenze.

Concorsi Sicilia: ottime opportunità per chi è alla ricerca di un impiego nel settore pubblico. L’Università di Palermo ha pubblicato quattro bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di alcuni profili professionali. Vediamo quali sono le figure ricercate e quali sono i requisiti per inviare la propria candidatura.

Concorsi Sicilia: 4 posti all’Università di Palermo

Tempo pieno e tempo indeterminato per le quattro figure che saranno assunte dall’Università di Palermo. Si richiede il diploma o la licenza media: ecco i profili ricercati:

1 posto per l’Area Amministrativa, da destinare al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo – U.O. Assegni di Ricerca – Cat. C1;

Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale.

Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale.

Concorsi Sicilia: domanda e prove

In seguito alla valutazione dei titoli, i candidati e le candidate dovranno superare prove scritte, pratiche e orali. Le specificità di ciascuna prova, le materie d’esame e le modalità di assunzione per ciascun profilo sono indicate nei singoli bandi. Qualora il numero dei partecipanti fosse elevato, l’amministrazione potrebbe inoltre predisporre una prova preselettiva.

Si può inviare la candidatura esclusivamente online (la procedura è indicata all’interno di ogni singolo bando) ed entro il 14 febbraio 2022. Per ulteriori informazioni e per una lettura integrale dei bandi di concorso, consultare il sito dell’Università di Palermo.