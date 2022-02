Lavoro Catania, Primark e McDonald’s assumono: i requisiti

Lavoro Catania: diverse le posizioni attive su tutto il territorio. Da Primark a McDonald's, di seguito le offerte disponibili con i principali requisiti.

Lavoro Catania: numerose le opportunità lavorative nel territorio catanese in diversi settori e ambiti. McDonald’s, Primark, Decathlon e MediaWorld hanno aperto diverse positivi in differenti settori con personale da assumere per svariate mansioni.

Lavoro Catania: McDonald’s assume addetti alla ristorazione

La nota azienda di fast delivery assume per lavoro Catania addetti ristorazione da inserire all’interno dei propri punti siti a Catania.

I requisiti

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi;

Diploma di scuola media superiore;

Ottime doti relazionali;

Orientamento al teamworking;

La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

Le candidature vanno inviate tramite apposita piattaforma sul sito dell’azienda.

Decathlon

Un’altra opportunità di lavoro Catania riguarda i negozi Decathlon sparsi in tutto il mondo. Nello specifico, a Catania, si ricercano differenti figure da inserire all’interno dei negozi: sales assistant ciclismo, sport di montagna e fitness. Le sedi di lavoro sono Catania ed è possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito di Decathlon nella sezione “lavora con noi”.

MediaWorld

La nota azienda MediaWorld è alla ricerca di personale da inserire all’interno dei propri punti vendita che si trovano a Catania. Nello specifico si ricercano addetti alla vendita/logistica caratterizzati da: passione per il lavoro e la vendita, abilità di problem solving, flessibilità per quanto riguarda turni ed orari e ottime capacità al lavoro di squadra.

Per poter inviare le proprie domande è necessario collegarsi al sito internet MediaWorld e andare alla sezione dedicata ai lavori.

Primark

Lo store arrivato lo scorso dicembre a Catania, nello specifico al Centro Sicilia, è ancora alla ricerca di personale da inserire. Nello specifico, si ricercano due diverse figure: Sales floor Supervisor e Store Manager. Entrambe le offerte di lavoro offrono dei contratti full time ed è possibile inviare la propria candidatura direttamente dal sito stesso.