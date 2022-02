Concorsi Sicilia: lavoro per diplomati e con licenza media

Concorsi Sicilia: diverse le opportunità di lavoro per diplomati e con licenzia media. Ecco una lista dei principali bandi attivi e in arrivo nei prossimi mesi.

Concorsi Sicilia: sono diverse, al momento, le opportunità aperte o in arrivo per diplomati e con licenza media sul territorio siciliano. Vediamo, di seguito, quali sono i bandi più interessanti e quali le figure ricercate.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

L’Università di Palermo assume a tempo pieno e tempo indeterminato quattro figure in possesso di un diploma o di una licenza media. Per inviare la domanda (esclusivamente online), c’è tempo fino al 14 febbraio 2022 e tutti i dettagli sono sono sul sito dell’Università di Palermo.

Le figure ricercate sono le seguenti:

1 posto per l’Area Amministrativa, da destinare al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo – U.O. Assegni di Ricerca – Cat. C1; Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale;

1 posto per l’Area Amministrativa, da destinare al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo – U.O. Gestione, rendicontazione e supporto contabile progetti di ricerca – Cat. C1; Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale;

1 posto per l’Area Amministrativa, da destinare al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo – U.O. Iniziative di ricerca su bandi competitivi finanziati da fondi strutturali, programmi europei e internazionali – Cat. C1; Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale;

1 posto per l’Area Servizi Generali e Tecnici, da destinare al Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo – Orto Botanico – Cat. B3; Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Inferiore.

Concorsi Sicilia: ASP di Palermo

L’Asp di Palermo assume 54 programmatori. Per inviare la domanda, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di scuola secondaria di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica riconosciuto.

Per ulteriori informazioni, consultare il bando e il sito dell’ASP di Palermo.

Concorso ATA 2022

Tra i concorsi più interessanti in arrivo, sul territorio nazionale, c’è poi quello che riguarda l’assunzione di Personale ATA all’interno degli istituti scolastici. Il bando dovrebbe arrivare in primavera e punterà all’assunzione delle seguenti figure: