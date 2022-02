Concorso ATA 2022: requisiti, date e profili richiesti

Concorso ATA 2022: quali sono i requisiti generali e specifici per partecipare? Quali i profili professionali ricercati? Ecco una guida in vista del bando.

Concorso ATA: nel corso del 2022, si prevede l’uscita di un bando di concorso per personale ATA. Tale concorso sarà un’occasione importante per permettere ai candidati e alle candidate di entrare nelle graduatorie di prima fascia. Ma cosa sappiamo finora? Quali sono i requisiti da possedere? Quali i profili professionali richiesti? Ecco una breve guida.

Concorso ATA 24 mesi

Quello del 2022 sarà un concorso con l’obiettivo di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie di prima fascia relative all’anno scolastico 2022/23. La procedura concorsuale è rivolta a chi ha maturato 24 mesi di servizio nelle scuole proprio come personale ATA. La data di pubblicazione del bando è prevista per la primavera di quest’anno.

La selezione pubblica avviene per titoli e è prevista alcuna prova di esame. Chi non è ancora iscritto alle graduatorie può farlo per la prima volta, mentre chi era già iscritto avrà la possibilità di aggiornare il proprio punteggio, inserendo nuove esperienze e/o titoli. Le graduatorie sono, generalmente, utilizzate da ogni singolo istituto per assegnare incarichi di supplenza a tempo determinato. Tuttavia, coloro che entrano in graduatoria permanente possono essere assunti in ruolo.

Concorso ATA: come presentare la domanda

Le domande per richiedere di essere inseriti nelle graduatorie per il personale scolastico vanno presentate in modalità telematica. L’inserimento avviene tramite la piattaforma Istanze Online (POLIS) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). A differenza degli scorsi anni, nel 2022 le date saranno uguali per tutte le regioni e la scadenza sarà unica per tutta la Penisola.

Per fare domanda, inoltre, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID. Per coloro che intendono fare l’iscrizione alle graduatorie e che non hanno ancora tali credenziali, si suggerisce di attivare per tempo lo SPID.

Profili professionali