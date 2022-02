Concorsi Sicilia 2022: ultimi bandi e quelli in scadenza

Concorsi Sicilia 2022, bandi in scadenza e da pcoo pubblicati: sono ora disponibili diverse opportunità per coloro che ricercano lavoro nell'Isola.

Concorsi Sicilia 2022: tra quelli in scadenza e quelli più recentemente pubblicati, si contano numerosi bandi che potrebbero interessare a chi è alla ricerca di un impiego nell’Isola.

Vengono ricercate diverse figure e le opportunità non mancano. Nello specifico, il settore sanitario sembra quello più attivo al momento, grazie a concorsi relativi a Messina, Palermo e Catania. Di seguito tutti i dettagli.

Concorsi Sicilia 2022: bandi in scadenza

I due principali concorsi in scadenza al momento attivi in Sicilia riguardano due strutture ospedaliere molto importanti per l’Isola. Infatti, si tratta del Civico di Cristina Benfratelli di Palermo e del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina.

Ospedale Civico di Palermo

Per quanto riguarda l’ARNAS Civico di Palermo, sul sito istituzionale è possibile trovare un avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di 6 incarichi libero-professionali. L’assunzione prevede una durata di sei mesi e le figure ricercate sono le seguenti:

1 Fisioterapista;

2 Infermieri;

1 Farmacista;

1 Nutrizionista;

1 Statistico Data Manager.

Le figure assunte saranno destinate alla UOC Medicina II del Civico per realizzare il Programma di Rete NET-2018-12367032 “Palliative care needs and prognostic factors assessment for appropriate referral to specialize palliative care services. Impact on quality of care in oncological and non-oncological terminally ill patients”. La scadenza per presentare le domande è il 10 febbraio 2022 e si suggerisce di visualizzare i singoli bandi per ogni figura professionale presenti sul sito istituzionale del Civico.

Policlinico “Gaetano Martino” di Messina

E per quanto riguarda il bando in scadenza per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina? In Gazzetta Ufficiale si menziona un concorso pubblico che mira alla copertura di un posto di collaboratore tecnico-professionale esperto.

Nello specifico, il concorso prevederà una valutazione per titoli ed esami e la figura ricercata è quella di un ingegnere informatico, categoria Ds, che sarà assunto a tempo indeterminato.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è prevista per il 13 febbraio 2022 mentre per avere maggiori informazioni riguardo ai requisiti e alle prove da sostenere si suggerisce di consultare il bando integrale sul sito istituzionale del Policlinico di Messina, alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”.

Concorsi Sicilia 2022: gli ultimi bandi pubblicati

Inoltre, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 2 febbraio (l’ultima disponibile) si indicano due bandi che mirano all’assunzione di personale nell’area sanitaria. Ecco di quali si tratta.

Asp di Palermo

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è alla ricerca di 54 programmatori, la cui selezione si baserà sulla base di titoli ed esami. Infatti, sono previste una prova scritta e un colloquio orale per poter procedere alla valutazione dei candidati. I requisiti richiesti sono i seguenti:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di scuola secondaria di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica riconosciuto.

Si ricorda che la domanda va presentata esclusivamente per via telematica attraverso la sezione “Concorsi” del sito istituzionale dell’Asp, utile anche per consultare il bando integrale.

Offerte lavoro Catania: ARNAS “Garibaldi”

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania è alla ricerca di personale: nello specifico, si tratta di 5 posti da dirigente medico nell’area di chirurgia pediatrica. Anche in questo caso, il bando è stato reso pubblico nella Gazzetta dello scorso 2 febbraio e prevede un concorso per titoli ed esami, vale a dire una prova scritta, una pratica e una orale. Possono concorrere i candidati con i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, compresi anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

diploma di laurea in medicina e chirurgia ;

; specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina ad essa equipollente o ad essa affine.

La domanda di partecipazione va inviata per via telematica attraverso il sito istituzionale dell’ARNAS “Garibaldi” di Catania, dove si potrà anche prendere visione del bando integrale e delle ulteriori informazioni necessarie.