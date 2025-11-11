Concorsi pubblici in scadenza: La settimana dal 10 al 16 novembre 2025 offre diverse occasioni per chi desidera lavorare nella pubblica amministrazione.

Tra enti statali, università, istituti di ricerca e amministrazioni locali siciliane, sono ancora aperti alcuni concorsi pubblici in scadenza, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato e stipendi competitivi.

Concorso Avvocatura di Stato, Consiglio di Stato e TAR: 133 posti in tutta Italia

L’Avvocatura di Stato, insieme al Consiglio di Stato e al TAR, ha indetto un importante concorso nazionale per la copertura di 133 posti di lavoro, suddivisi tra:

32 funzionari (laureati anche con triennale);

(laureati anche con triennale); 101 assistenti (diplomati di scuola superiore).

Le assunzioni sono a tempo indeterminato e le sedi sono distribuite su tutto il territorio italiano.

La scadenza per presentare domanda è fissata al 14 novembre 2025.

Ministero della Giustizia: bandi per ausiliari con licenza media

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato nuovi bandi regionali per l’assunzione di ausiliari presso gli archivi notarili. Si tratta di posizioni rivolte a candidati con licenza media o assolvimento dell’obbligo scolastico. Le selezioni sono coordinate dai Centri per l’Impiego in collaborazione con le Regioni, tra cui la Sicilia, dove a breve saranno pubblicati nuovi avvisi.

Le scadenze variano in base alla Regione, con termine massimo fissato al 14 novembre 2025.

INGV Sicilia: posti per operatori tecnici a tempo indeterminato

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – sezione di Catania – ha bandito un concorso pubblico per operatori tecnici. I posti sono rivolti a chi possiede la licenza media e prevedono assunzione a tempo indeterminato.

Le figure selezionate si occuperanno di supporto tecnico-logistico, manutenzione e gestione di magazzini presso l’Osservatorio Etneo. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro l’11 novembre 2025.

Conservatorio di Palermo: concorsi per docenti in varie discipline

Il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo ha pubblicato nuovi bandi di concorso per l’insegnamento in diverse discipline musicali. Le assunzioni a tempo determinato sono previste per l’anno accademico 2025–2026. Candidature aperte fino al 12 novembre 2025, con selezioni basate su titoli, esperienze artistiche e colloquio tecnico.