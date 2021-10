Allerta rossa Sicilia, scuole chiuse in diversi comuni: l’elenco

Allerta rossa Sicilia: scuole chiuse in diversi comuni dell'Isola a causa del maltempo che ha colpito l'intera regione già a partire dalla giornata di ieri.

Allerta rossa Sicilia: scuole chiuse a causa del maltempo in diversi comuni dell’Isola, che è stata colpita già a partire da ieri da forti temporali e raffiche di vento. Si tratterebbe di Medicane, un uragano mediterraneo così chiamato dall’insieme delle parole Mediterrean Hurricane. Il fenomeno potrebbe portare a raffiche di vento fino a 100 km/h, e per questa ragione si temono forti danni nelle aree colpite.

A tal proposito e anche per garantire l’incolumità degli studenti, molti sindaci hanno preso la decisione di chiudere le scuole per la giornata odierna. Si tratta di una scelta che ha interessato comuni sparsi in tutta l’area regionale, dato che le previsioni stabiliscono che Medicane si abbatterà sull’intera Sicilia e Calabria. Oltre alle scuole, anche altre attività sono state sospese, come nel caso degli hub vaccinali e drive-in per tamponi di Acireale e Catania. La scelta è stata preventiva, dato che si prospetta che in 48 ore possa accumularsi la quantità di pioggia di 6 mesi. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno predisposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna.

Provincia di Catania

Comune di Catania , come predisposto dal sindaco Pogliese nella giornata di ieri;

, come predisposto dal sindaco Pogliese nella giornata di ieri; Aci Bonaccorsi;

Aci Castello;

Aci Catena;

Acireale;

Adrano;

Biancavilla;

Bronte;

Caltagirone;

Castel di Iudica;

Castiglione di Sicilia;

Giarre;

Gravina di Catania;

Linguaglossa;

Maletto;

Mascali;

Mascalucia;

Motta Sant’Anastasia;

Nicolosi;

Paternò;

Piedimonte Etneo;

Randazzo;

San Gregorio di Catania;

Sant’Agata li Battiati;

Sant’Alfio;

Trecastagni;

Tremestieri Etneo;

Viagrande;

Zafferana Etnea.

Provincia di Messina

Comune di Messina;

Barcellona pozzo di Gotto;

Capo d’Orlando;

Furci Siculo;

Milazzo;

Roccella Valdemone;

San Filippo del Mela;

Sant’Agata di Militello;

Santa Teresa Riva;

Santo Stefano di Camastra;

Taormina;

Valdina.

Provincia di Siracusa

Comune di Siracusa;

Augusta;

Avola;

Canicattini Bagni;

Carlentini;

Melilli;

Miceli;

Priolo;

Cassaro;

Provincia di Ragusa

Ragusa;

Comiso;

Modica;

Scicli;

Vittoria;

Province di Enna e Agrigento