Lavoro Catania: posizioni da Amazon, Lidl e Ikea

Lavoro Catania - Una selezione dei principali annunci lavorativi disponibili sul web da parte delle più grandi aziende sul territorio e come candidarsi.

Sono diverse le posizioni di lavoro Catania attive sul web. Oltre ai concorsi pubblici pubblicati ogni settimana in Gazzetta Ufficiale, anche il settore privato promette delle buone possibilità di impiego. Vediamo, quindi, quali sono i principali annunci di lavoro a Catania e provincia attivi sul web.

Lavoro a Catania: tirocinio da Amazon

L’ultima offerta di lavoro pubblicata da Amazon a Catania, in data 9 agosto, riguarda una posizione di tirocinante nel settore “Operations and Logistics“. La logistica è il cuore che ha reso Amazon grande nel mondo e la posizione mira a formare futuri manager del settore.

Tra i requisiti per questa offerta di lavoro a Catania, in particolare, ci sono:

La risorsa studia da più di due anni in corsi di laurea come: Logistica, Supply Chain, Produzione, Ingegneria o Business Management;

Eccellente capacità scritta e orale in inglese;

Disponibilità a lavorare con orari e giorni flessibili.

La posizione è riportata nel dettaglio sul sito Amazon.jobs, cercando la sede di Catania dalla homepage.

Un’altra posizione disponibile, pubblicata in data 29 giugno, è quella di Responsabile di produzione, nel leadership program di Amazon. Viene richiesta una laurea triennale come principale requisito e un’eccellente conoscenza di italiano e inglese.

Offerte lavoro Catania: Lidl

Altri annunci di lavoro Catania riguardano la Lidl, nell’ambito del “graduate program – generazione talenti”. Si ricercano due responsabili vendite per la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale alla sede regionale di Misterbianco, in contrada Cubba.

Il programma si rivolge a neolaureati e prevede una fase di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, con straordinari pagati al minuto e al termine concrete possibilità di inserimento.

Lavoro Catania: Ikea

Anche Ikea, il gigante dell’arredamento svedese, mette a disposizione due offerte di lavoro. Si tratta di due stage, rispettivamente come Business Controller e nell’Area Food&Beverage. La prima posizione prevede inserimento in stage finalizzato a una formazione on the job. Nel secondo caso, invece, l’inserimento è in stage full-time nell’area Food.

Sia per la prima sia per la seconda posizione è disponibile un rimborso spese mensile e l’accesso gratuito alla mensa aziendale. Gli interessati a queste offerte di lavoro a Catania possono candidarsi nella sezione “Lavora con noi” di Ikea.

Concorsi pubblici: altre offerte di lavoro Catania

Tra le altre opportunità per la rubrica “cerco lavoro Catania”, si segnalano i più recenti concorsi pubblicati in gazzetta Ufficiale, con posizioni sia in città sia nel resto della Sicilia. In particolare:

Istituto Astrofisica di Catania;

Agenzia delle Entrate;

INGV Palermo;

Università di Messina.

Per ulteriori informazioni, si rimanda ai singoli bandi: