Lavoro Catania, Wizz Air assume: i dettagli sulle selezioni in città

Lavoro Catania: la compagnia di volo Wizz Air è alla ricerca di ben 800 nuovi assistenti di volo. Le selezioni sono aperte anche nel capoluogo etneo.

Lavoro Catania: una nuova, importante, opportunità d’impiego attende i giovani catanesi che intendono lavorare a bordo di un aeromobile. Wizz Air, la compagnia low cost ungherese che tanto spesso sta facendo parlare di sé grazie alle numerose tratte offerte ai viaggiatori e tutt’ora in espansione, ha lanciato una nuova campagna di assunzioni: l’obiettivo è quello di ricercare ben 800 nuovi assistenti di volo.

Il capoluogo etneo è coinvolto in quella che è stata presentata come la campagna di reclutamento “più grande di sempre”: di seguito i dettagli sulle selezioni.

Lavoro Catania: data e ora del colloquio Wizz Air

Il primo step che gli aspiranti assistenti di volo per Wizz Air dovranno seguire, come illustrato da La Repubblica, sarà quello di recarsi presso la sezione Careers del sito della compagnia aerea ungherese, iscrivendosi così online per la selezione, che Catania si terrà il prossimo 27 agosto alle 9.00, presso l’Hotel NH Catania Centro (situato in piazza Trento, 13).

Si ricordi anche l’appuntamento a Palermo, città inserita tra le sei grandi mete scelte per i colloqui Wizz Air (insieme a Milano Malpensa, Roma, Napoli, Bari e Catania): coloro i quali vorranno candidarsi dovranno recarsi, alle ore 9.00 del 25 agosto, presso il President Ibis Styles Hotel, situato in via Francesco Crispi 230.

Come spiegato in una nota condivisa dalla compagnia aerea, gli aspiranti assistenti di volo per Wizz Air, una volta presentatisi all’incontro, dovranno “essere preparati per un’intera giornata di attività, comprese presentazioni personali, giochi di ruolo situazionali, esercizi di squadra e un colloquio individuale”.

Lavorare per Wizz Air permette agli assistenti di volo di “aspettarsi uno stipendio competitivo presso una delle compagnie aeree in più rapida crescita d’Europa, una formazione delle migliori del settore e un programma mensile di turni pubblicato ogni due settimane”.

Ma non solo: “l’equipaggio di cabina lavorerà in un ambiente amichevole e multiculturale, con accesso a una serie di entusiasmanti opportunità di avanzamento di carriera, come il programma Cabin Crew to Captain di Wizz Air, che supporta i membri dell’equipaggio di cabina esistenti nell’ottenere una licenza di pilota commerciale. L’equipaggio di cabina può anche usufruire di sconti sui voli e biglietti aerei bonus per familiari e amici”.

Una nuova grande opportunità, dunque, in quello che viene definito “un momento entusiasmante per la compagnia aerea, dopo l’apertura di 18 nuove basi e il lancio di oltre 300 nuove rotte attraverso la sua rete solo nell’ultimo anno”, attende gli aspiranti lavoratori per la compagnia aerea low cost ungherese, “con 500 aeromobili Airbus previsti nei prossimi dieci anni”; appuntamento dunque, per Catania, al prossimo 27 agosto.